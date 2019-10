Reacția ironică a unui doctor din UPU Ploiești: ”Daaa, o să muriți! De ce nu mergeți la medicul de familie?”

O pacientă care a ajuns miercuri dimineață la unitatea de primiri urgențe a spitalului județean din Ploiești susține că a avut parte de un comportament necorespunzător din partea medicului de gardă. Inițial, a fost luată peste picior și trimisă la medicul de familie, apoi a devenit amabil.

Sesizarea cititoarei:

”Daaa, o să muriți”. Acesta a fost mesajul ironic al medicului de garda de la Spitalul Judetean unde am ajuns pentru rima si ultima data. Iata, pe scurt, ce mi s-a intamplat. In aceasta dimineata m-am trezit inflamata in zona fruntii, avand un "cos" mai altfel decat normal. Membrii familiei mi-au spus sa merg la urgente ca nu e de joaca..Zis si facut...ajung la urgente...persoana care face fisele de internare: a pai nu e de noi...este de policlinica..mergeti acolo.

Merg in policlinica...a pai aici e cu bilet de trimitere de la medicul de familie..mergeti inapoi la urgente sa va consulte acolo.

Am revenit la UPU, ii explic domnului respectiv ca maine trebuie sa plec din tara si ca am nevoie urgent sa imi spuna un medic daca trebuie sa imi fac griji pentru inflamatia din zona fruntii...domunul intelege si imi face foaia de urgenta. Ajung in final la medicul de garda...

- Ce ati patit doamna?

- Pai stiti, uitati in zona fruntii m-am inflamat, e o problema de vreo doua zile, initial nu i-am dat importanta, dar am observat ca s-a intarit in zona dintre ochi, s-a facut si rosie, se inflameaza tot mai mult...Vreau sa stiu doar daca e ceva grav ca urmeaza sa plec din tara pentru patru zile si nu vreau sa stau ingrijorata.

Raspunsul medicului a fost următorul: DAAAA, O SA MURITI!

A inceput apoi sa imi tina teoria vietii despre ce a invatat ea la scoala si ca de ce nu m-am dus la medicul de familie? Si ca niciodata sa nu imi ating zona de la nas in sus care prezinta leziuni.

I-am spus ca am venit la urgente pentru a afla daca se poate agrava, nu ca sa ma certe, ca e prima si ultima data cand vin aici si ca va ajunge in presa aceasta discutie.

Doamna Doctor, cand a auzit de presa, a avut o atitudine un pic schimbata...A inceput sa fie preocupata cu adevarat de problema mea, m-a trimis la chirurgie unde mi s-a prescris un tratament. Am revenit la medicul de garda, care a devenit amabil, m-a consultat din nou, m-a intrebat daca am nevoie de concediu medical si mi-a spus ce trebuie sa fac in continuare pentru a nu se agrava problema mea, la final spunandu-mi: "aveti grija ca nu e de joaca cu o porcarie ca asta!"