Cum puteți obține anularea actelor de executare silită solicitate de firmele de recuperări

Puteți obține anularea actelor de executare silită dacă dovediți măcar una din următoarele situații: nu vi s-a comunicat cesiunea de creanță dintre unitatea bancară și societatea de recuperare, s-a împlinit termenul de prescripție a executării creanței urmărite, sau societatea de recuperare nu are mandat pentru pornirea executarii silite.

In cazul in care nu vi s-a comunicat cesiunea de creanță dintre unitatea bancară și societatea de recuperare, puteti formula in instanta contestatie la executare si obtine anularea tuturor actelor de executare silita dispuse impotriva dumneavoastra.

Astfel, în cadrul unei Contestații la Executare, toată executarea silită poate fi anulată dacă nu se face dovada comunicării cesiunii de creanță către debitorul cedat, adică către împrumutat, în baza unei notificări. Conform art.1578 Cod Civil – debitorul este ținut să plătească cesionarului din momentul în care: fie acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă, fie primește o comunicare scrisă a cesiunii.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului.

În practică, de multe ori se întâmplă ca cesionarul/cedentul (creditorul inițial – exp.banca / noul creditor –firma de recuperare ) să “ uite” a face comunicarea cesiunii către debitor.

De asemenea, in foarte multe cazuri, societatile de recuperare creanta, forteaza legea, punand in executare creante al caror termen de presciptie, a fost depasit, situatie in care doar printr-o contestatie la executare formulata in instanta se poate anula executarea silita astfel pornita.

Potrivit dispozitiilor legale dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, termenul fiind calculat de la data declararii scadentei anticipate a contractelor de credit.

Nu in ultimul rand, puteți obține anularea actelor de executare silită atunci cand societatea de recuperare nu are mandat pentru pornirea executarii silite.

În interpretarea şi aplicarea art. 664 alin. (2) din Codul de procedură civilă, reprezentarea convenţională a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost interpretat prin decizia nr. 9/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

In multe dosare aflate pe rolul instanțelor, reprezentarea firmelor creditoare (banci, firme leasing sau alte societăți ) se face prin mandatar – alte firme (exp. Kruk, Eos), practica care contravine Deciziei nr.9/2016 a Curtii Constitutionale, ale carei dispozitii își produc efectele aspura tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, dupa publicarea ei in Monitorul Oficial.

Doar în baza unei contestații la executarea silită se poate invoca acest aspect având drept finalitate anularea întregii executări.

Recuperatorii nu pot acționa asemenea unei bănci: contractele de credit nu-și păstrează calitatea de titluri executorii prin cesiune și față de firmele de recuperare. Altfel spus, creanța cesionată își pierde calitatea de creanță bancară, între noul creditor și debitor intervenind un nou raport.

Articol realizat de Cabinet Avocat Alin Marcu, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Tel: 0344/110.141, Fax: 0344/101.707, Tel mobil 0751/758098, 0741/004.944