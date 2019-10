Trotuarele din cartierul Albert, transformate în parcări ilegale de restaurante. Ce fac primăriile?

Un cititor ne-a trimis pe adresa redacției o reclamație care vizează ocuparea abuzivă a trotuarelor din cartierul Albert, de pe raza localităților Ploiești și Blejoi, de către mașinile clienților restaurantelor care funcționează în zonă. Observatorulph.ro solicită public polițiștilor locali să intervină pentru evitarea unor tragedii, pietonii fiind nevoiți să ocolească mașinile ieșind în drumul intens circulat.

Sesizarea cititorului:

Buna ziua,

Se vorbea acum cateva luni despre sensul giratoriu al rusinii, intrarea in Ploiesti dinspre Buzau. Era vorba doar despre amenajarea unui sens giratoriu conform legilatiei rutiere.

Vreau sa va vorbesc si sa intreb primarii din Ploiesti si din Blejoi cand au fost ultima oara in zona Ploiesti nord, intrarea in oras. Ma refer aici la ambii primari deoarece zona apartine si de Ploiesti si de Blejoi.



In afara de faptul ca zona (mai ales zona de langa sensul giratoriu Carrefour) este plina de mizerie/infectii, boscheti, oameni ai strazilor etc.Va recomand sa mergeti pe jos in zona aceasta si va veti convinge singuri de situatie.

Trotuarele sunt pline de masini. Trotuarul pe care ar trebui sa circuli ca pieton este ocupat de masinile clientilor restaurantelor din zona. Unele restaurante din zona si-au marit capacitatea prin ocuparea parcarii interioare cu mese si umbrele iar clientii lor parcheaza pe trotuar pana in gardul lor. Daca circuli pe trotuar si ajungi in zona lor, trebuie sa ocolesti masinile si sa circuli pe strada unde esti in pericol de accidentare.



Cel mai nesimtit mod de ocupare al trotuarului mi s-a parut al unui restaurant cu nume de familie de langa benzinaria OMV. Cineva de la acest restaurant si-a permis sa puna afise pe gardul sau, afise in care a scris "Parcare rezervata clientilor La F------a", adica trotuarul este rezervat acestui restaurant?! Cine a avizat acest lucru?



ASA ESTE DOMNILOR PRIMARI? Acest restaurant si-a rezervat un trotuar pentru restaurantul lor?

Pai eu pe unde circul? Imi dati o banda de sens sa pot circula si eu ca un pieton normal?

Vreau sa amintesc aici si despre un restaurant de vis-a-vis de cel care si-a rezervat/insusit trotuarul. Acesta si-a amenajat o parcare enorma. Felicitari! A inteles ca trebuie sa tina cont si de pietonii care au nevoie de trotuar pentru a circula in siguranta. A cheltuit niste bani pe care nu foarte multi patroni de restaurant la sosea au inteles ca trebuie sa-l faca(cred ca sunt cateva restaurante in zona care au parcare in curtea lor, parcare care sa deserveasca toti clientii care sosesc cu masina la restaurant). Din pacate si aici sunt multi clienti carora le este mai usor sa-si parcheze masina in fata restaurantului decat sa mai faca doi pasi pana la parcare. Cred ca le este frica ca nu mai ajung la masina cand ies din restaurant.



Inainte de incheiere vreau sa mai amintesc aici si de parfumul de la Dero care te imbie sa-l mirosi chiar daca este toxic , tot la intrare in oras. Domnilor primari, va rog sa nu pasati aceasta problema de la o primarie la alta. Va rog sa faceti curatenie si sa eliberati trotuarele, fiecare in parohia lui.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești