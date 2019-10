Un ploieștean a identificat sursa poluării din Bariera București. Reacția autorităților, inexistentă!

Un ploieștean a sesizat Garda de Mediu Prahova cu privire la mirosul insuportabil din cartierul Bariera București. Acesta a identificat și un potențial poluator, care a mai făcut obiectul unor reclamații și anii trecuți.

Sesizarea cititorului transmisă Gărzii de Mediu Prahova:

In ultimele 2 saptamani s-a intensificat activitatea celor de la Statia de epurare Corlatesti (fosta statie de epurare Astra), din spatele Protan (cartier Nuci).

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

In zilele de 5,6 si 7 octombrie, au atins apogeul, mai exact, in intervalele 20:00- 21:00 si 23:00-00:00, nu se putea respira afara si nici in casa, daca cumva a fost vreo fereastra sau usa deschisa cateva minute. Mirosul intrat in casa, a fost cu greu eliminat de purificatoarele de aer de care dispun, miros care genera tuse si o senzatie de apasare in piept. Am copil de 8 ani, pe care vreau sa il cresc sanatos, in conditii normale (nu cer aer de munte, dar nici nu vreau aer otravit).

In data de 6, a doua zi de calvar, am identificat directia vantului atat fizic cat si prin aplicatiile in timp real de la satelit, si mi s-a confirmat ca sursa era din directia Statiei de Epurare Astra (Corlatesti). M-am deplasat la poarta acestora, unde intreband cateva persoane de acolo daca lucreaza duminica, mi-au spus ca da. Apoi solicitandu-le sa se opreasca din ceea ce fac, ca au poluat aerul cu acel miros ingrozitor, mi-au spus ca nu e treaba mea si ca ei trebuie sa munceasca. Am facut sesizare si la dispeceratul primariei Ploiesti, in timp ce eram la poarta lor.

Citește și Control la firma suspectată de poluarea aerului din Bariera Bucureşti

Dupa o sesizare facuta la dispeceratul primariei Ploiesti, in data de 6, mirosul a disparut la ora 21:00, reaparand in aceeasi noapte la 23:00.

Luni, 7 octombrie, venind de la munca, in jurul orei 19:30, am intrat pe Bulevardul Petrolului dinspre Bucuresti, in fata mea, o cisterna cu numarul de inmatriculare IL-22-...... Am mers in spatele acesteia, pe Bd Petrolului, Str. Rafov, Corlatesti, iar pana in trecerea de nivel, a facut dreapta pe drumul neasfaltat si a intrat in curtea statiei de epurare.

La fix ora 20:00 a inceput sa se resimnta iar, acelasi miros ingrozitor.

Citește și Măsurile luate pentru poluarea cu produse petroliere de la Ploieşti

Incercand sa dau de cineva de la GNM, nu am reusit, am solicitat deplasarea Politiei locale, care pana a sosit, la ora 21:15 mirosul deja se disipase (probabil terminasera de deversat substantele din cisterna).

Marti seara nu s-a mai resimiti mirosul, dar astazi dimineata, miercuri 9 octombrie, la ora 7:00 cand m-am trezit, mirosul era prezent, disipandu-se in jurul orei 8:00.

Mentionez ca de fiecare data cand persista mirosul, am amplasat in curtea proprie, inspre campul ce da spre statie, senzorii de monitorizare aer de care dispun (nu sunt omologati intr-adevar, dar ceva adevar tot spun) si care aratau valori crescute peste medie pe formaldehida (HCHO) si substante volatile (TVOC).

Sunt constient in foarte mare masura, ca la controalele pe care le veti face dvs pe timpul zilei, probabil nu veti constata mari lucruri, sau nereguli, pentru ca pe timpul zilei nu se simte nimic. Pe de alta parte, documentele de transport nu pastreaza mirosul, acolo si eu pot scrie ce vreau.

Important e ca aceste lucruri sa fie depistate in flagrant, motiv pentru care va solicit date de contact la care sa pot apela in asemenea momente, si prin care reprezentantii dvs sa se poata deplasa de urgenta (maxim 30 de minute) si sa constatati adevarul din spatele documentelor, probelor pastrate de ei, etc.

Va anunt ca voi suporta toate costurile de deplasare, ale materialelor utilizate, si voi plati orice inseamna o asemenea interventie doar ca sa constatati ca ceva este in neregula cu acea statie, si ca fac si altceva, si numai in weekend si noaptea, cand autoritatile au liber sau nu au program de functionare.

Va pot plati in avans interventia, ca semn de buna credinta. Va rog sa imi trimitei o factura proforma pe care sa o achit, impreuna cu datele de contact la care pot apela noaptea si in weekend pentru o asemenea situatie descrisa mai sus.

Va mai anunt, ca in prezenta mai multor martori si filmari, voi preleva si eu probe din canalele de deversare catre Dambu, in acele momente si le voi trimite la laborator pentru a-mi confirma suspiciunea ca deversarile le fac direct, tocmai ca sa nu ramana urme in instalatiile lor, a ceea ce transporta noaptea si in weekend.

Credeti-ma, ca daca las geamul deschis la bucatarie toata noaptea, si dimineata il inchid, pot pastra lejer mirosul in casa, si puteti veni sa prelevati probe chiar din casa mea, si sa simtiti ce simtim noi aproape zilnic.

Va scriu, cu ingrijoarea faptului ca nu stim ce devarsa, de faptul ca acea statie de epurare are un istoric stiut de putini, cel cu deseurile toxice, radioactive de pe nava Flaminia si care ar putea si acum sa deverse noaptea, acele deseuri pastrate cine stie prin ce cotloane, sub acoperirea documentelor cu "ape uzate de la Glina" sau mai stiu eu ce firme nestiute.