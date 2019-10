Apelul disperat al unei mame care se luptă cu o boală nemiloasă: „Mi se rupe sufletul uitându-mă la copiii mei! Sunt așa mici...”



Când vine vorba despre cazuri umanitare, cel mai adesea poveștile îmi sunt relatate de cunoscuții celor care se luptă cu problemele. Rareori mi-a fost dat să citesc câteva rânduri scrise chiar de persoana în cauză. Astăzi vă expun una dintre aceste povești. Una care ar putea fi oricând și a mea, și a oricărei alte mame. Una în care alergi cu disperare pentru încă o zi din viață. Poate, pentru tine, cea în suferință este una chinuită. Dar pentru copiii tăi este încă o amintire câștigată alături de mamă.

Pe mama despre care vă scriu astăzi n-o cunosc personal. În această poveste, numele ei este Marilena Iulia. După ce i-am citit-o, pentru mine a fost ca un deja-vu. În urmă cu ceva ani, scriam despre o prietenă de-a mea, tot mamă a doi copii mici, o frumoasă și o luptătoare, un om care a mers la control atunci când corpul și instinctul i-au spus că este ceva în neregulă, dar care în ciuda eforturilor disperate, într-un an și un pic s-a stins. Și ei, medicii care au consultat-o inițial i-au spus că este bine, că-s schimbări normale, să meargă acasă la cei doi copii și să fie liniștită. O liniște care avea să-i fie spulberată câteva luni mai târziu despre cruntul verdict al cancerului cu diverse metastaze. Astăzi, despre această frumoasă luptătoare pot vorbi doar la trecut… Pentru fiica sa, de 6-7 anișori atunci, amintirile despre mamă există, însă pentru băiatul care avea cam 3 anișori, mami a lui este o imagine creată din fotografii și poveștile apropiaților…

Astăzi, am citit în mare parte aceeași poveste. Însă continuarea și finalul pot fi diferite. Marilena Iulia a lăsat toate orgoliile și a venit în spațiul public pentru a-și expune durerea, dar și speranța că în lupta aceasta dură pentru viață ne va avea alături.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Mâine (9 octombrie) plec la Viena! Cu speranță! Nu știu, momentan, ce analize îmi vor face și ce tratament de urgență, dar sper să fie pentru mai multe clipe cu piticii mei de 4 și 6 ani.

Ne-au spus doar că e urgentă radioterapia cerebrală și să avem pregătiți 20.000 euro, inițial...

Am nevoie de ajutorul vostru, al tuturor și vă mulțumesc deși nu v-am cunoscut vreodată pe unii dintre voi. Tot ce știu e că sunteți OAMENI mai presus de toate, poate și părinți, bunici, unchi...

Povestea începe acum doi ani când am întrerupt alăptarea băiețelului meu. M-a lovit stând pe spate și după lungi controale am primit vestea: cancer triplu negativ. A început lupta: chimioterapie, operație, teste genetice negative, cauza necunoscută... Aveam 32 ani. Am plătit cei mai buni medici, iar după operație și chimioterapie mi s-a spus că este succes total.

La nici un an de la operație, în februarie 2018, mi-am făcut un computer tomograf din inițiativă proprie. Rezultatul: metastaze cerebrale multiple, pulmonare, traheale. Toate, fără niciun simptom...

Aici dau din umeri pentru că nu înțeleg cum de la stadiul I, fără ganglioni, cu răspuns total la chimio am ajuns direct în stadiul IV, la creier și plămâni...

Mi s-a schimbat toată viața. Mi se rupe sufletul uitându-mă la copiii mei...sunt așa mici... Vreau să mai simtă îmbrățișarea de mamă ceva timp... Cât? Nu știu! Am doar speranță...

Nu realizăm că dacă avem sănătate avem tot ce ne trebuie... Altfel, suntem nimic...

Dacă vreți să mă ajutați, puteți dona orice sumă în contul de mai jos, deschis pe numele meu, la BCR,

Titular MARISOIU MARILENA IULIA

RO 40 RNCB 0857 0805 7674 0001

Codul SWIFT: RNCBROBU”

Astăzi este despre Marilena, mâine poate fi despre mine sau despre tine sau despre orice persoană apropiată pe care o vedeai bine, fericită, împlinită din toate punctele de vedere. Boala, în schimb, nu alege, nu întreabă. Lovește și te încearcă. Iar, de aici, începe războiul, unul pe viață și pe moarte, la propriu. Pentru viața Marilenei, pentru mama celor doi micuți, putem să întărim rândurile!

Sursă foto: facebook Marilena Iulia