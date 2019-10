Asistenții persoanelor cu dizabilități din Bătrâni nu și-au primit salariile! Situația critică este, momentan, fără rezolvare



Situație disperată și care, momentan, pare a fi fără rezolvare la Bătrâni. Este vorba despre cei 20 de asistenți ai persoanelor cu handicap care nu și-au primit salariile aferente lunii septembrie. De la Primărie, singurul răspuns pe care l-au primit până acum este că „nu sunt fonduri“.

„În comuna Bătrâni, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav nu-și primesc salariile și nici banii pe concediul de odihnă pe 2018 și 2019. Primarul comunei spune că nu au fonduri, dar pentru salariile lor au avut. Nici măcar nu ne-au înștiințat că acești bani nu ne vor fi virați la timp și nici nu ni s-a dat o altă dată la care ne vom primi banii”, ne-a precizat unul dintre asistenții personali.

Persoana în cauză susține că primarul comunei i-ar fi „amenințat” în urmă cu ceva timp că din septembrie nu-și vor mai primi banii, iar la momentul respectiv le-ar fi sugerat să intre în șomaj.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Informațiile sunt confirmate în mare parte și de edilul Gheorghe Necula care ne-a declarat telefonic că într-adevăr nu mai există fonduri pentru plata acestor asistenți personali.

„Încă de când am conturat bugetul, în primăvară, am constatat că banii pentru salariile lor vor ajunge până în septembrie. I-am informat încă de atunci ca să știe să treacă pe indemnizații ca să scadă și pentru noi efortul bugetar. Noi am tăiat de pe listă și investițiile ca să avem de unde să acoperim aceste cheltuieli cu salariile. Am făcut diverse adrese către toate instituțiile abilitate în speranța că vom găsi fonduri, dar fără niciun rezultat“, ne-a spus primarul Necula.

Edilul a subliniat faptul că bugetul local a ajuns la fundul sacului, iar momentan nici nu găsește resurse de unde să aducă fondurile necesare pentru acoperirea acestor salarii. Este și motivul pentru care nu a venit cu vreun răspuns concret pentru cei 20 de asistenți din Bătrâni. Aceștia sunt plătiți cu salariul minim.

Vă reamintim că la începutul lui 2019, Guvernul României a decis mutarea în sarcina autorităților locale a tuturor cheltuielilor aferente indemnizațiilor lunare și salariilor asistenților personali. Până în acest an, 90% din costuri erau suportate de la centru. Persoanele cu dizabilități și asistenții acestora au tras un semnal încă de atunci, anticipând că totul se va transforma într-un dezastru pentru ei, că vor fi la mila primarilor, care gestionează bugete insuficiente și care nu empatitează cu suferința și nevoile lor. Iar teama lor a început să se concretizeze și-n Prahova, mai ales în comunele sărace, și nu numai.

Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Agerpres