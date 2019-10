Teatrul la noi în sat

Caravana Asociației “Centrul European pentru Politici Educaționale și Formare Interdisciplinară InterEDU” vă invită să luați parte la un proiect cultural, care se desfășoară ocazional în lumea copiilor din mediul rural.

Consiliul Județean Prahova, prin Fondul Bugetului Județului Prahova alocat activităților non-profit pentru anul 2019, finanțează proiectul rezultat din acordul de parteneriat dintre Asociația “InterEDU” și primăriile comunităților rurale: Com. Fântânele, Com. Valea Doftanei, Com. Drăgănești, Com, Boldești Grădiștea, Com. Cosminele, Com. Baba Ana, Com. Gornet Cuib, Com. Colceag, Com. Vărbilău, Com. Vadu Săpat, Com. Gura Vadului, Com. Fulga și Com. Tomșani.

Caravana va porni în data de 1 Octombie 2019, va poposi în localitățile menționate mai sus și va aduce în mijlocul copiilor spectacolul “Tărăboi în mușuroi”, adaptare scenică de Adrian Ancuța, după fabula “Greierele și furnica” de La Fontaine și are drept scop promovarea artei teatrale la sate, în spații de joc neconvenționale.

Asociația “InterEDU” își propune să atragă tinerii în spații culturale, unde să vizioneze piese de teatru în care vor fi promovate: respectul față de familie, tradiția populară, teme ecologice și alte valori tematice educative. Tematica spectacolelor abordează, deasemenea, prevenția în ceea ce privește riscul consumului de droguri, alcool și tutun.

Înființată în anul 2018, Asociația “InterEDU”, are ca scop principal promovarea activităților de formare în domenii vizând educația, artele, cultura, științele și dezvoltarea personală printr-o abordare interdisciplinară.

Obiectivele principale ale asociației sunt accesul copiilor și tinerilor la actul cultural și implicarea lor în viața artistică.

Programul spectacolelor:

Com. Boldesti Gadistea - 1. Oct. 2019, ora 12.00

Com. Baba Ana - 2 Oct.2019, ora12.00

Com. Colceag - 3 Oct. 2019, ora 12.00

Com. Fulga - 4 0ct.2019, ora 12.00

Com. Fântânele - 8 Oct. 2019, ora 12.00

Com. Gura Vadului - 9 Oct. 2019, ora 12.00

Com. Valea Doftanei - 10 Oct. 2019, ora 12.00

Com. Draganesti - 11 oct.2019, ora 12.00

Com. Vadu Sapat - 15 Oct. 2019, ora 12.00

Com. Varbilau - 17 Oct. 2019, ora 12.00

Com. Cosminele - 18 Oct. 2019, ora 12.00

Com. Gornet Cuib-22 Oct. 2019, ora 12.00

Com. Tomsani - 23 Oct. 2019, ora 12.00

Vă așteptăm, cu drag!

Pentru alte informații, ne puteți contacta la:

Telefon: 0728 . 832 . 049 actor Adrian Ancuța

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (P)