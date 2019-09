Ploiești, oraș ”european”. Cum își bate joc primăria de locatarii unor blocuri. Lucrarea trebuia terminată acum o lună. VIDEO

O banală consolidare de mal de pe strada Andrei Mureșanu din Ploiești s-a dovedit a fi ”lucrarea meșterului Manole”. Șantierul, început pe 14 august 2018, nu s-a terminat nici acum, spre disperarea locatarilor blocurilor din zonă.

Unul dintre ei a postat pe Youtube imagini cu șantierul ce pare abandonat și din cauza căruia au fost tăiați numeroși copaci (detalii aici: Locatari revoltați de defrișarea mai multor copaci din Ploiești. ”Păcat de ei, că nu erau uscați”. FOTO.)

VIDEO

Observatorulph.ro solicită Primăriei Ploiești să ia măsuri urgente până nu vine iarna.

Ce scrie pe panoul șantierului:

CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2”. Beneficiarul investitiei este Primaria Municipiului Ploiesti, proiectantul general este S.C. TOGES SERV SRL, cu sediul in Ploiesti, str. Arcasi nr. 2, iar constructorul este S.C. PROTENCO BAU PROFESIONAL SRL, cu sediul in Plopeni, str. Patriei nr. 4. Autorizatia de constructie este emisa de Primaria Mun. Ploiesti, cu nr. 305/13.07.2018, data de incepere a lucrarilor 14.08.2018, iar data de finalizare a lucrarilor 14.08.2019.