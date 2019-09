Gafa primarului Dobre, de Ziua Curățeniei: ”Parcurile arată bine. Am găsit totul în ordine”. Reacția ploieștenilor: ”Sunteți chiar amuzant. Ce fumați?”

Ieri, de Ziua Curățeniei, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a postat pe Facebook un mesaj care i-a iritat pe ploieșteni. După ce edilul s-a declarat mulțumit de cum arată parcurile și de curățenia din zonele verzi, ploieștenii l-au invitat în diverse cartiere să-și schimbe rapid impresia greșită.

Postarea primarului Dobre pe Facebook:

”De ziua curățeniei, am fost să verific parcurile, sursa de aer curat a orașului, iar unde am reușit să ajung astăzi, am găsit totul în ordine și am dispus câteva măsuri de modernizare. Remarc, încă o dată, că parcurile păzite arată mai bine și am cerut Poliției Locale să fie mai prezentă la Sala Sporturilor. După eforturi susținute pentru îmbunătățirea situației salubrității, vă rog, ca împreună să păstrăm curățenia și să ne implicăm mai mult în ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în orașul nostru”.

A urmat o avalanșă de comentarii, majoritatea negative, din partea ploieștenilor nemulțumiți de halul în care arată orașul, mai ales curățenia de pe domeniul public. În ceea ce privește parcurile, trebuie precizat cp acestea sunt pârjolite de secetă, iarba dispărând pur și simplu, în lipsa unui sistem de irigații.

Iată câteva dintre mesajele transmise primarului:

Asociatia de Cercetași Prahova Gunoaiele care zac de zile întregi pe străzile orașului, numiți dumneavoastră "am găsit totul în ordine"???! Rușine!!!!! 😠

Alina Andrei Va invitam in parcurile de la Scoala 29 vest... și app de mașini abandonate pe str bahluiului nr 2 sunt 2 mașini abandonate de minim 2 ani

Mihaela Dinu Domnul primar cred ca nu stie pe ce lume este de spune atâtea aberatii! Probabil nu cunoaște bine orașul... il sfătuiesc să meargă pas la pas prin tot orașul si poate așa vede mai clar situația

Gabriel Grigorescu Locul de joaca pentru copii din cartierul Polux de pe strada Gageni a fost desfiintat din vara acestuia an si nu a mai fost refacut.de ce s-a luat tot si nu a mai fost refacut ?

Gabriel Stanciu Fără supărare, eu încep sa cred ca dvs fumați ceva mai special înainte sa plecați pe teren! Sigur ați fost în Ploiești? 🤔🤔🤔

Ştefan Ionuț Țuruc Va invităm si in parcurile de la gara de Sud

Maria Dumitrache Da, parcul in care sunt facute fotografiile inca mai arata bine. Dar, sincer, afirmatia ca "totul este in ordine" este amuzanta. Nu, nu este totul in ordine in parcurile din Ploiesti!

Dan Dragomir Domnule primar vă așteptăm la parcul de la Ofelia de pe Ghe . Mateescu aici chiar toate sunt in ordine???

George Cursaru Tot orasul arata rau. Se vad imbunatatiri, dar pana departe mai aveti de munca.

Constanta Constanta Strada Praga, colt cu Alexandru Vlahuță, grămadă de gunoi. Str. George Barițiu, colt cu Alexandru Vlahuță, un autoturism pentru remat, parcat pe trotuar de ani de zile. Lângă el, gunoi....

Pavel Dumitru Vă rog insistent să mergeți pe strada Ghighiului ca vă saturati de curățenie. Grămezi de gunoi menajer aruncat peste tot. Poliția locală = 0 rezultate. Jandarmeria care, culmea trece zi de zi cu mașinile de "serviciu" către serviciu la "unitatea" de lângă SGU nu fac nimic, nu se deranjează. Rușine primărie indolenta!!!

Ediilul a încercat prin răspunsurile date ploieștenilor nemulțumiți să-și justifice postarea astfel: ”Vă rog să recitiți postarea, poate așa o să înțelegeți ce am vrut să spun. Mai avem probleme în oraș, tocmai de aceea ies sa verific, dar în parcurile în care am ajuns astăzi era curățenie”.

