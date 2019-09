APM Prahova anunță o acțiune de amploare împotriva ambroziei, planta care declanșează alergii puternice

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului lanseaza Campania "28 Septembrie 2019 SOS-Ambrozia"-Miscare civica pentru mediu si sanatate, cu implicare nationala pentru combaterea plantei invazive Ambrosia artemisiifolia-Iarba parloagelor.

Comunicatul UPM Prahova:

APM Prahova invita toate unitatile administrativ teritoriale din judetul Prahova, precum si persoanele fizice si operatorii economici, sa se implice activ in actiunea ce va avea loc in data de 28.09.2019, cu implementare in intervalul orar 10.00-15.00. Actiunea va consta in cosirea buruienii respective, executata pe domeniul public al localitatilor si pe proprietatile private, urmata de colectarea materialului vegetal in puncte special desemnate, urmand ca acesta sa fie valorificat ca si compost prin firmele de salubrizare. In acest fel, se urmareste ca, pana la sfarsitul lunii octombrie, sa fie redusa raspandirea polenului si rezerva de seminte, stopandu-se astfel aparitia de noi plante in anul urmator.

Aceasta miscare civica isi propune ca, intr-o singura zi, prin efortul comun al comunitatilor locale si al factorilor interesati, sa fie curatate de ambrozie suprafete cat mai mari de teren. Reamintim faptul ca un numar semnificativ de persoane, conform statisticilor medicale, este afectat de alergia la polenul acestei plante, uneori cu complicatii extrem de severe, asemanatoare astmului bronsic, crizele putandu-se repeta pe tot parcursul sezonului de inflorire.

Deoarece planta are o perioada de polenizare foarte lunga (sfarsitul lunii iulie-octombrie), este esential sa se ia masuri de combatere inainte de aceasta etapa, de preferinta in lunile mai-iunie. De asemenea, este indicat ca planta sa fie smulsa din radacina acolo unde apare izolat (se vor folosi obligatoriu manusi de protectie), iar pe suprafete compacte sa fie cosita (manual sau mecanic) de cel putin doua ori pe an, pana la disparitia completa. Pentru eficienta actiunii, retezarea tulpinii se executa cat mai aproape de suprafata solului, astfel incat sa nu ramana ramificatii care sa poata inflori din nou. In cazul enclavelor din interiorul terenurilor agricole, planta se va combate prin erbicidare sau prin lucrari de discuire, grapare.