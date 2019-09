”Raliu” în subsolul AFI Ploiești, cu ”piloți” de la spălătorie. Clientă: ”Când mi-am văzut mașina am înlemnit” VIDEO

După ce observatorulph.ro a publicat ieri articolul ”VIDEO. Ce a înregistrat camera de bord a unei mașini lăsată la spălătoria auto din subsolul AFI Ploiești”, clienta a fost contactată de patronul spălătoriei, care și-a cerut scuze și a promis că-l va concedia pe angajatul care i-a condus cu viteză mașina. Între timp, o altă clientă a spălătoriei respective a declarat pentru observatorulph.ro că va depune astăzi plângere după ce și-a văzut pe Facebook mașina lăsată la spălătorie condusă ca la raliu.

Imaginile cu două mașini conduse cu viteză în parcarea subterană a mall-ului AFI Ploiești de angajații spălătoriei auto din aceeași locație au devenit virale pe Facebook. Observatorulph.ro a contactat clientele ale căror mașini apar în filmare.

Imaginile au fost surprinse de camera video montată pe mașină de către Ligia D., care le-a postat pe Facebook.

”In cursul zilei de duminica am parcat mașina in zona vip din subsolul mall-ului Afi. Am lăsat cheile ca aceasta sa fie spălată.(intre timp am fost la Starbucks) Mașina a fost preluată de băieții de la spălătorie urmând ca tot ei sa o aducă înapoi in zona vip unde am lăsat-o . Un traseu normal presupune scoaterea mașinii prin zona cu bariera și intrarea in spălătorie. Nicidecum ture in jurul parcării”, a declarat pentru observatorulph.ro Ligia D.

După publicarea articolului ”VIDEO. Ce a înregistrat camera de bord a unei mașini lăsată la spălătoria auto din subsolul AFI Ploiești”, Ligia D. a fost contactată din nou de patronul spălătoriei. ”M-a sunat din nou managerul. La mine nu a negat situația, mi-a spus ca a discutat cu angajații, iar persoanei in cauza i-a dat preavizul”.

În imagini mai apare o mașină de culoare albă, care a fost identificată de proprietară după ce a văzut imaginile pe Facebook. Aceasta a declarat pentru observatorulph.ro că va depune astăzi plângere.

”Când mi-am văzut mașina în filmarea respectivă am înlemnit pentru că se vede la un moment dat o parte din numărul de înmatriculare. Am fost la spălătorie să depun plângere, dar o angajată mi-a spus să revin altădată pentru că nu este patronul. Astăzi voi face reclamații la AFI, Poliție, OPC și firma de pază. Dacă eu aș fi condus mașina cu viteza respectivă, sigur eram sancționată”, ne-a transmis Oana R.

Reacția patronului spălătoriei

”Am discutat atât cu clienta, cât și cu reprezentanții mall-ului despre acest incident. Le-am explicat că angajatul nostru doar a preluat mașina lăsată în parcarea pentru clienții VIP și a dus-o la spălat, acest serviciu fiind oferit gratuit clienților posesori de VIP Club Card AFI. Nu s-a întâmplat nimic ilegal. Camera video înregistrează imaginile la o viteză mai mare decât se întâmplă în realitate. Vom renegocia contractul pentru a evita, pe viitor, astfel de situații” a declarat patronul spălătoriei respective.

