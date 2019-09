Medicii de familie nu mai au voie să dea adeverinte medicale cu “apt/inapt de muncă”

După ce observatorulph.ro a publicat ieri articolul, A început isteria adeverințelor medicale pentru orele de sport la școli. De ce medicii de familie le iau banii degeaba părinților, astăzi vă prezentăm o situație simiară. Este vorba de adeverințele eliberate de medicii de familie pentru angajați prin care stabilesc dacă sunt sau nu apți de muncă.

Colegiul Medicilor a emis o informare prin care atrage atenția medicilor de familie că examenul medical prin care se constată dacă o persoană este aptă/inaptă pentru muncă este de competența medicului de medicina muncii.

INFORMARE pentru medicii de familie (sursa: formaremedicala.ro)

Competenta profesionala se obtine in urma pregatirii in specialitate prin rezidentiat precum si prin urmarea unor programe de pregatire pentru obtinerea unor competente profesionale.

Conform curriculumului de pregatire in medicina de familie, medicul de familie nu este abilitat sa emita adeverinte medicale care sa precizeze sintagma “apt de munca”.

De altfel nici o alta specialitate medicala nu este abilitata sa foloseasca aceasta sintagma deoarece contine elemente generale, evazive. Potrivit prevederilor HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, numai medicii de medicina muncii sunt abilitati sa completeze fisa de aptitudine si cu referire doar la un anumit loc de munca, nu la capacitatea de munca in general.

Medicii de familie trebuie sa respecte competentele curriculare, in conformitate cu prevederile art. 9 din Codul deontologic al Colegiului Medicilor din Romania („Art. 9 – Principiul specializarii profesionale. Cu exceptia unor cazuri de urgenta vitala, medicul actioneaza potrivit specialitatii, competentelor si practicii pe care le are.”).

Astfel, medicii de familie pot folosi doar sintagma “clinic sanatos” sau pot preciza diagnosticul constatat sau confirmat de alte specialitati medicale, nefiind indreptatiti curricular sa foloseasca sintagma ”apt de munca”.

In caz contrar, pot intra sub incidenta dispozitiilor art. 22, lit. g) din Codul de deontologie („Art. 22 Fapte si acte nedeontologice. Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitarii profesiei de medic, in special, urmatoarele acte: (…) g) emiterea unui document medical pentru care nu exista competenta profesionala;”).