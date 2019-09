Primăria Lipănești renunță la concerte în favoarea copiilor. Ce surprize le-a pregătit

La sfârșit de săptămână, Primăria Lipănești le-a pregătit numeroase surprize copiilor. Aceștia vor avea parte de concerte susținute de elevii din comună și localitățile limitrofe, dar și din Republica Moldova, acces gratuit într-un uriaș loc de joacă și vor participa la numeroase concursuri.

Astfel, vineri, 20 septembrie și sâmbătă, 21 septembrie, pe terenul de sport va fi amenajat un uriaș loc de joacă, intrarea fiind gratuită.

”În acest an am renunțat să mai organizăm concerte cu artiști consacrați și am dedicat sărbătoarea comunei celor mici. Astfel, vom organiza concursuri de șah și cultură generală, iar pe scenă vor evolua ansambluri folclorice din Sireți - Republica Moldova ( invitații vor locui la familii din Lipănești - 25 copii), Ansamblurile Gornet, Filipestii de Pădure, Vălenii de Munte și Mugurelul din Lipănești, cu grupurile de canto adulți și de dans popular și modern, dar și copiii din clasa dnei profesor Raluca Ocneanu - Școala populară de artă sectia canto. Totodată, vom organiza cel mai mare dans Zumba la care așteptăm participarea persoanelor de orice vârstă”, a declarat pentru observatorulph.ro, primarul comunei Lipănești, Robert Nica.

Tot în acest weekend se va desfășura și ediția a treia a ”Cupei biciclistului lipăneștean”.