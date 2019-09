Ce a pățit un ploieștean plecat la muncă în străinătate când a vrut să se înregistreze pentru votul prin corespondență

Un cititor care muncește în Marea Britanie ne-a povstit ce a constatat atunci când el și fiul său student au încercat să se înregistreze la Autoritatea Electorală pentru a vota prin corespondență la alegerile prezidențiale din această toamnă.

Sesizarea cititorului:

Buna ziua! Va scriu aceste randuri pentru ca, sincer, nu mai inteleg nimic desi nu stiu daca mai este ceva de inteles la statul român reprezentat de PSD acum. Ca buni cetateni români, desi lucram in strainatate, platim toate taxele atat catre statul de aici cat si ce datorăm statului român si mai trimitem si bani acasa totusi statul roman nu se lasă pana nu da cu bata in balta din nou. Dupa cum stiti in urma evenimentelor referitoare la vot de la ultimele alegeri in sfarsit statul a decis sa fac ceva in acest sens. A creat platforma de înregistrare pentru vot prin corespondența din strainatate. Am crezut ca in sfarsit intram macar putin in normalitate. Toate bune si frumoase pana aici.

Am vrut sa ne înregistrăm si atunci au inceput sa apara problemele si semnele de intrebare fapt care ne-a facut sa ne gandim ca de fapt scopul este altul. Ce am observat:

1. Suntem intrebati unde vrem sa trimitem votul in tara sau la reprezentanta diplomatica ? Nu inteleg intrebarea .... Consider ca votul meu trebuie sa ajunga in tara la BEC direct si in siguranta !

2. Nu suntem acceptați si înregistrați decat daca facem dovada de drept de munca in tara respectivă, adresa, etc Dau un exemplu : sunt angajati detașați in diverse locatii sau care lucreaza pe șantiere care se muta in fiecare luna cu locul de munca, sunt elevi sau studenti sau .... Unde primesc formularul de vot ? Daca nu lucrez sau nu pot face dovada de adresa ?! Inca o dovada de incompetenta. Trebuiau luate in calcul toate variantele din toate tarile din lume. Simplu era cand spuneai tara unde esti sa te lase sa alegi cum poti dovedi ca esti acolo.

3. Am descoperit ca odata ce ne-am inregistrat, autoritatea electorala din tara unde suntem (U.K.) a aflat imediat acest lucru. La noi in Romania de ce nu se poate/vrea asta ?

4. Am aflat ca aceste date vor fi folosite de ANAF ca sa ne perceapă alte taxe si impozite pentru banii pe care ii trimitem in tara. samd Credeam ca am scapat de securitate in 1989 dar se pare ca NU ! Cele de mai sus sunt motivul pentru care romanii nu s-au sau nu s-au mai înregistrat pentru vot si de aceea apar atat de putini înregistrați. Nu mai vorbim ca mediatizarea a fost 0.

Baiatul meu, care are 24 de ani si este student, nu s-a putut înregistra pentru ca nu a putut face dovada de munca pentru ca este.... student. Va trimit mesajul primit. Sunt convins ca toate acestea au fost facute politic exact ca sa ne împiedice indirect sa ne exprimăm parerea. Daca statul roman va face ceva in acest sens noi suntem hotărâți sa ne unim cu totii cei care lucram afara si sa dam in judecata statul roman la CEDO.

Va trimit si un link catre Registrul electoral din UK sa vedeti cat este de simplu sa fi democrat !”