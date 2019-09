O țeavă de scurgere de pe Domeniul Gârbea deversează în Cascada Chiojdu. Reacția proprietarului

Un cititor a reclamat pe adresa redacției și la Garda de Mediu Prahova o posibilă poluare a cascadei din apropierea comunei Starchiojd, aflată în imediata vecinătate a complexului turistic Domeniul Gârbea. Reprezentanții domeniului susțin că prin conducta fotografiată de cititorul observatorulph.ro se deversează doar apa pluvială.

Sesizarea cititorului:

”Buna seara. Subsemnatul, Constantin M., va aduc la cunostinta ca azi (n.r. duminică, 1 septembrie) am revenit pentru cateva ore, la locul deosebit, pe care l-am vizitat anul trecut, la domeniile Garbea, la Cascada din comuna Chiojdu. Din pacate, cand am coborat sa intru in apa am fost izbit de un miros de canalizare. Cand am inaintat un pic prin apa, am vazut ca o teava de sub vile deversa chiar in aceasta minunatie de apa. Puteti observa cum arata pietrele, sunt imbibate de substanta de culoare neagra. Rog autoritatile sa dispuna blindarea acestei tevi”.

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții Domeniului Gârbea ne-au transmis următorul punct de vedere:

”Aspectul sesizat in adresa dumneavoastra face referire la o rigola de canalizare a apelor pluviale. Societatea noastra este permanent preocupata de protejarea mediului inconjurator. In acest sens, profitam de aceasta ocazie pentru a va informa, atat pe dumneavoastra cat si pe cititorii dumneavoastra, in legatura cu investitia importanta aflata in curs de implementare legata de construirea unei statii de epurare si refacerea completa a retelei de canalizare aferenta locatiei noastre, instalatii care vor deservi inclusiv noul proiect reprezentat de un centru SPA , un nou restaurant si un pod rutier care va traversa paraul Basca cu Cale, impreuna cu amenajarea unei parcari de 2000 m patrati .

Ii asiguram pe cititorii dumneavoastra ca societatea noastra respecta toate normele in vigoare legate de protejarea mediului inconjurator si va stam permanent la dispozitie cu orice informatie care sa vina in sprijinul unei comunicari bazata pe transparenta totala in legatura cu activitatea desfasurata de societatea noastra”.

Galerie FOTO