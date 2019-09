Bunurile lăsate la vedere în habitaclu, în continuare cauză determinantă a spargerilor de autovehicule

La IJP Prahova, în cursul lunii august au continuat activitățile de prevenire a furturilor din autovehicule. Polițiștii au acționat îndeosebi în zonele în care au fost semnalate asemenea incidente, precum și în zone cu risc nu tocmai însemnat, dar unde avem indicii că putem identifica numeroase persoane care neglijează siguranța autovehiculelor pe care le conduc (precum parcările supermarketurilor).

Astfel, in urma acțiunii desfășurate de polițiștii prahoveni in zona de nord a Ploiestiului in cursul dimineții de 2 septembrie, au fost identificate 280 de asemenea situații, în care posesorii de autovehicule si-au lasat la vedere, în habitaclu, bunuri ce pot deveni tentante pentru hoți: genți, tablete, portofele, telefoane, obiecte de vestimentație, detectoare radar sau chiar bani.

Majoritatea cetățenilor au apreciat demersul polițiștilor, însă, ca de obicei, nu au lipsit nici aceia care consideră că lor nu li se poate întâmpla sau ca una din sarcinile noastre este să păzim fiecare autovehicul in parte.

Ca si in activitățile anterioare, concurează la premiul de "cel mai neglijent posesor auto" cei care conduc autovehicule de serviciu, ca reprezentanți ai unor societăți comerciale (curierat, transport marfă, firme de pază) si conducătorii auto aflați în tranzit, locatarii rămânând, în continuare, cei mai precauți.

Aceleași concluzii le-au desprins si cei au această îndeletnicire (furturile din autovehicule) urmărind cu predilecție aceste doua categorii "aparte".

Având în vedere riscul in continuare ridicat pe acest palier infracțional, polițiștii vor continua activitățile de conștientizare a cetățenilor, prevenirea furturilor din autovehicule constituind una din cele 5 domenii prioritare de acțiune preventivă la nivelul IJP Prahova pentru acest an.

sursa comunicat IPJ Prahova

