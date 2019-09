Revoltător! Angajaţii acuzați de rele tratamente aplicate minorului s-au întors la Centrul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei“ din Ploieşti

Situație revoltătoare la Centrul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei“ din Ploieşti. Mai mulți angajați care sunt cercetați penal pentru rele tratamente aplicate minorului și delapidare s-au întors la muncă, singura interdicție fiind să nu intre în contact direct cu copiii.

În luna iulie a anului trecut, observatorulph.ro a publicat conversațiile scandaloase de pe whatsapp între două angajate ale Centrului de copii cu dizabilități Sfântul Andrei din Ploiești, în care una dintre acestea era învățată cum să fure din mâncarea copiilor și cum să-i bată fără să fie prinsă.

Ulterior, în luna octombrie, polițiștii prahoveni au efectuat mai multe percheziții, în urma cărora mai mulți angajați de la Centrul Sf. Andrei din Ploiești au fost acuzați de rele tratamente aplicate minorilor.

În primă fază a fost dispusă măsura de arestare preventivă pentru șase persoane, iar alți doi angajați au fost plasați sub control judiciar. Ulterior, opt dintre persoanele acuzate au fost plasate în arest la domiciliu, iar alte două sub control judiciar.

La aproape un an de la izbucnirea scandalului, mai mulți angajați cercetați penal pentru rele tratamente aplicate minorului şi delapidare s-au întors la acelaşi loc de muncă!

”Au fost o perioadă sub control judiciar, dar apoi nu au mai primit nicio interdicţie din partea procurorilor. Nu am avut ce să fac, pentru că ei susţin că sunt nevinovaţi şi nu au interdicţie să lucreze în centru. Nu am putut decât să fac în aşa fel încât ei să nu mai intre în contact direct cu copiii”, a declarat pentru adevarul.ro Viorel Călin, directorul Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Prahva, în subordinea căruia se află Centrul ”Sf. Andrei” din Ploieşti.

În acest centru sunt internați 50 de copii cu dizabilități, cei mai mulţi cu handicap psihic grav.

