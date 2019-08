Pățania unui prahovean: ”Am cumpărat prin e-mag un hoverboard deja defect. Ce a urmat e scenariu de film cu proști”

Un câmpinean reclamă faptul că în urmă cu două luni a comandat prin e-mag un hoverboard care a fost, din start, defect. După ce i-a fost returnat, omul a întâmpinat alte probleme cu obiectul pe care a solicitat să-l schimbe sau să-și primească banii înapoi. S-a lovit însă de „regulile“ firmei partenere care le-a livrat produsul și care, după două luni de așteptări și negocieri, i-a spus omului că banii îi pot fi returnați, dar cu 20% mai puțini…pentru uzură.

„De-a lungul timpului am comandat multe produse de pe e-mag. Toate bune și frumoase, până în momentul în care am fost «plasat» unei firme partenere pentru care respectul față de client, de banul acestuia, modul de comunicare, respectarea drepturilor prevăzute prin legislația privind protecția consumatorului sunt aproape inexistente. Și pentru că nu doresc nimănui să aștepte o vară pentru a se bucura de un lucru plătit cu bani zdraveni ca să primească un răspuns sau banii retur sau înlocuirea produsului furnizat, din start, cu deficiențe, vă relatez experiența trăită. Una demnă pentru un scenariu de film cu proști.

La începutul vacanței, am comandat prin e-mag, un hoverboard, în valoare de 800 lei. Când a trebuit încărcat, am constatat că aparatul nu primea curent. Am sunat la cei de la e-mag care ne-au dat contactul firmei partenere – Evatech Electronics, de unde ni s-a solicitat să trimitem hoverboard-ul în service pentru a se stabili care este cauza defecțiunii. După vreo două săptămâni, timp în care am tot sunat să întreb ce se întâmplă cu obiectul respectiv, acesta a fost returnat, dar fără niciun fel de nota de constatare, explicație. N-am insistat pentru că mi-am dorit că fiul meu să se bucure de ceea ce așteptase atât de mult timp. Dar minunea a ținut cam trei zile, până când aparatul a rămas blocat, într-o poziție strâmbă.

Am reînceput turul telefoanelor. De data asta mi s-a spus că totul se poate rezolva printr-o simplă resetare. Deși am urmat toți pașii din instrucțiuni și tot ceea ce mi-au recomandat, nu am putut readuce hoverboard-ul la starea inițială. Am solicitat să-l retrimit în service și, totodată, pentru a nu mai întâmpina probleme cu un aparat pe care l-am primit, din start, defect, am solicitat fie returnarea banilor, fie înlocuirea aparatului cu altul, bineînțeles, nou și funcțional. Că doar este în garanție, iar defecțiunea inițială nu a fost cauzată de copil.

De aici, comunicarea s-a cam blocat. Am sunat la e-mag, cei de aici la firma parteneră în vederea trimiterii unui curier, însă am avut de așteptat mai bine de o săptămână să vină să-l ridice. După ce s-a întâmplat și această «minune», a urmat un fel de dialog «al surzilor» cu reprezentanții acestei firme partenere. Ne-au asigurat că aparatul n-a avut nimic, că au filmat de când au despachetat și până l-au resetat.

În aceste condiții, am considerat că este cu atât mai bine pentru ei, că vor păstra un aparat bun, funcțional, dar pe care eu am refuzat să-l mai primesc, dată fiind și defecțiunea inițială, despre care nici acum nu știu în ce a constat și, sincer, nici nu mă interesează. În momentul în care am văzut că nu aveam cu cine să mă înțeleg, am revenit la e-mag, iar aceștia le-au transmis solicitarea noastră fie ca aparatul să fie înlocuit, fie banii să fie returnați.

Răspunsul celor de la firma Evatech Electronics a fost: «dacă doriți să vă returnăm suma, aceasta va fi cu 20% mai mică din cauză că produsul prezintă urme de uzură». Toate aceste discuții sunt înregistrate. De asemenea, parte din mesaje s-au purtat și pe WhatsApp, unde reprezentantul firmei amintite a repetat acest lucru: «cât despre cei 20%, în condițiile în care dvs deteriorați coletul așteptând sa fiți rambursat în mod integral privind returul coletului încă îmi susțin punctul de vedere».

Total aberant din punctul meu de vedere, ținând cont de situațiile precizate mai sus, de faptul că fiul meu a fost privat toată vacanța de acest lucru pentru care am plătit și care este în garanție, de faptul că a urcat pe el, adunat, mai puțin de o săptămână, timp în care a avut foarte mare grijă de el. În rest, a fost fie defect, fie pe drumuri, fie în service. În plus, vorbim despre un obiect care merge pe asfalt, nu despre un bibelou care s-ar putea menține fără o urmă de uzură.

După nervi, discuții, reveniri la e-mag, ni s-a transmis că produsul va fi înlocuit cu un altul. Se întâmpla în urmă cu mai bine de două săptămâni. Abia astăzi (n.r. 19.08.2019), hoverboard-ul a sosit, dar după ce, în prealabil, am avut noi discuții cu un reprezentant al firmei precizându-i că voi face sesizare către Protecția Consumatorului, dar și că voi face public și modul în care au înțeles să-și trateze și «respecte» unul dintre clienți”.

Sesizarea a fost trimisă și către Comisariatul pentru Protecția Consumatorului chiar dacă, în prezent, proprietarul a intrat în posesia produsului. Omul își dorește ca o astfel de practică să nu mai fie întâlnită și pe viitor, iar e-mag să-și selecteze cu o mai mare atenție firmele partenere.

