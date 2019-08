Sindicatul EUROPOL - Brigada Rutieră sare în apărarea colegilor care au amendat bătrâna de 81 de ani. Un text care demonstrează că unii sunt incapabili să înțeleagă ceva din viață

”Bătrâna traversase pe roșu, iar polițiștii au salvat alte vieți nevinovate, amendând-o...” (...) ”Nu folosiți polițiștii buni, muncitori, dedicați și iubitori de adevăr pentrut interese politice.” Urmează un text care poate fi folosit ca material de studiu în psihiatrie, în psihologie, dar și la școlile de poliție, modulul pedagogic ”așa nu!”.

Există momente în viață când cea mai înțeleaptă decizie este să taci. Pentru asta îți trebuie creier și bun simț. Să taci și să-i ascuți pe cei din jur, să înțelegi ce îi nemulțumește, să încerci să vezi dacă nu cumva au dreptate. Toți ne putem însela și toți avem câte ceva de învățat de la alții. Nu este și cazul sindicaliștilor de la EUROPOL, cei care reclamă un fake-news în povestea femeii de 81 de ani, pe care colegii lor au amendat-o în București. Noi am încercat să le explicăm ce a deranjat societatea în ultimul timp, însă ei știu mai bine. Poate reușiți dumneavoastră să le explicați la comentarii mai clar decât am reușit noi.

Postarea EUROPOL pe facebook:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”In preajma protestelor comemorative din 10 aug 2019 si pe fondul tragediei de la Caracal care a schimbat pe veci perceptia publica asupra acestui mic oras, realizand conotatiile puternic politice care se dau acestui eveniment, de natura a rascoli exclusiv sentimentele negative ale populatiei la adresa politiei si observand teroarea capacitatii decizionale din cadrul MAI de a-si asuma raspunderea si de a proteja politistii profesionisti, Sindicatul Europol are datoria de a spune adevarul, indiferent de interesele celor care vor sa foloseasca aceasta institutie de ordine a statului pentru scopuri electorale.

Asa ca, in ce priveste filmuletul aparut in presa cu privire la o persoana in etate sanctionata de politisti pt traversare neregulamentara, va putem spune ca povestea care il insoteste e mincinoasa, marsava si subversiva. Din pacate acea persoana a ales sa se puna pe sine in pericol si nu sa fie un model pentru nepoti, asa ca a traversat mult dupa ce semaforul pietonal arata culoarea rosie, fiind la un pas de a fi spulberata de masinile care circulau regulamentar. Daca luam in calcul statistica politiei rutiere privitoare la vatamari corporale si deces din accidente rutiere pe fondul traversarii neregulamentare (in special in randul varstnicilor), intelegem decizia politistului de a sanctiona aceasta persoana, pentru ca viata e mai importanta decat banii, iar mesajele siropoase au efect doar pe facebook. In acest sens solicitam public Politiei Romane asumarea unui comunicat si prezentarea imaginilor video din care sa reiasa situatia reala. Politistul care a sanctionat-o poate a salvat viata persoanei sau a nepotilor pe care chiar dumneaei trebuia sa ii indrume in viata prin exemplul personal.

Nu folositi politistii buni, muncitori, dedicati si iubitori de adevar pt interese politice, pt ca pregatirea politicienilor nu poate vreodata rivaliza cu strictetea sistemelor de siguranta, oricate exemple negative ar aparea in spatiul public. Din pacate politistii sunt nici mai buni nici mai rai decat societatea din care provin, iar victoriile zilnice in pastrarea sigurantei cetatenilor sunt usor de decredibilizat de scandaluri de presa bienale, care desi starnesc sentimente puternice in societate, nu reprezinta o regula ci doar exceptii nefericite ce ar putea fi usor eradicate prin intarirea legislatiei, elaborarea de proceduri clare in urma discutiilor reale cu politistii din functiile de executie si eliminarea cancerului incompetentei politice din politie.

Mesaj scris de politistii Brigazii Rutiere, oameni de cariera echilibrati, mame si tati, fii si fiice, purtatori de uniforma care urla in fata managementului mizerabil, a lipsei de legislatie, proceduri, dotari, a decredibilizarii politiei ca urmare a infestarii constante cu viermi politici si interese personale si nu in ultimul rand in fata unui asalt public concertat si structurat la adresa unicului bastion al sigurantei cetateanului!

NOI SUNTEM VOI!”, își încheie postarea sindicatul EUROPOL.

Nu, stimați viețuitori lipsiți de empatie, VOI NU SUNTEȚI NOI! Și dacă venerabila doamnă a traversat pe roșu, puteați să coborâți din mașină, să o luați de mână ca pe mama sau pe bunica voastră, să o ajutați să ajungă la celălalt capăt în siguranță și să îi atrageți atenția că nu e ok ce a făcut, că pot vedea nepoții de pe margine. Părea o doamnă educată, care ar fi înțeles. ATÂT, NIMIC MAI MULT!... și o țară întreagă v-ar fi aplaudat. Am încercat să vă explicăm asta și e evident că nu ați înțeles nimic. Să încercăm și altfel, ca pentru unul care nu are cu ce să proceseze informația: Dacă mă-ta mare îți spune că ești prost și îți dă o palmă, îi deschizi dosar penal pentru ultraj?” Dacă nici acum nu ați înțeles, scrieți-ne și o să încercăm să vă desenăm.

Comentează cu profilul tău de Facebook