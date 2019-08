O prahoveancă de 31 de ani a dispărut de acasă. Apelul Poliției

O tânără de 31 de ani, Covaci Andrada Mihaela, a dispărut de la domiciliul din comuna Bărcănești, Prahova. Dacă o vedeți sunați la 112.

Comunicatul IJP Prahova:

Marți, 06 august a.c., in jurul orelor 18:00, politistii Sectiei de Politie Rurală nr. 3 Blejoi au fost sesizati despre faptul ca numita COVACI ANDRADA MIHAELA, in varsta de 31 de ani, din comuna Bărcănești, ar fi plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu și nu a mai revenit.



Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu în aceeași zi, in jurul orelor 11:00.



La momentul disparitiei era imbracata cu un maieu de culoare albă până deasupra buricului, prevăzut cu plasă de culoare albă, pantaloni lungi din stofă de culoare neagră, iar in picioare purta ghete de culoare neagră cu strasuri.

Semnalmente: inaltime 1,70-1,75 metri, constitutie astenică, aproximativ 55 kg, par șaten lung, ochi caprui, poartă ochelari de vedere, iar ca semn particular are un tatuaj cu motiv floral (trandafir) pe umărul stâng și pe pulpa stângă o cicatrice (operație) acoperită cu un tatuaj reprezentând mai mulți fluturi și un text scris în limba italiană.



Persoanele care pot oferi detalii utile in depistarea acesteia sunt rugate sa informeze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112.

