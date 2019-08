Reacția ploieștenilor, după apariția unui anunț prin care, pe 10 august, se organizează un casting pe stadionul Ilie Oană, pentru o filmare. Oamenii suspectează o manevră politică

În mediul online a apărut un anunț, prin care se organizează un casting, sâmbătă 10 august. Cum perioada coincide cu protestele anunțate în toată țară, oamenii au început să speculeze pe această temă.

Anunțul New Media Casting: ”Cautam 200 persoane cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 ani, CARE LOCUIESC IN PLOIESTI, pentru a participa ca figuratie simpla in reclama.

Filmarea va avea loc sambata, 10 august, cu incepere de la orele 18:00 sau 19:00 si va dura 10-12 ore.

Locatie: Stadionul Ilie Oana.

Onorariul: 100 lei + Catering ( apa + sandwich-uri )

Persoanele interesate sunt rugate sa aplice ONLINE sau sa ne contacteze la telefon 0730 xxx.xxx ( Madalina )”

Coincidență sau nu, iată și câteva dintre comentariile ploieștenilor:

”Pentru Petrolul as participa și gratis, însă în altă zi. Pe 10 august, avem de lucru pentru viitorul copiilor noștri!”

”Pe 10 august ? Altă dată nu ați găsit? Sunt evenimente mai importante decât filmarea voastră de doi bani.”

”Mars de aici, mergem la miting, la Bucuresti! Fugi cu diversiunea ! ”

”Pe 10 august mergem la Casting în piața Victoriei din București.”

”De ce nu faceti in fata CJ - imbinam utilul cu placutul si nici plictiseala nu va fi .”

”New media casting cumva provoci la violență? Tocmai pe 10 august faci casting și ai de oferit ceva bănuți și ceva potol?”

”Pe 10 august , mergem la Bucuresti pt .drepturile si viitorul nostru ! Avem bani , tigai , galeti iar mici nu mancam pt ca suntem in post !”

” Pt 100 lei vin cei peste 60 de ani... Încercați să aduceți lumea la stadion va folositi de numele echipei ca să nu meargă lumea la protest...atât de mare e teama de protest... Pt 10 12 ore un zilier cred ca ia mai mult.”

”Mesajul asta mi l-a trimis pe nr meu de telefon...nu-mi aduc aminte sa le fi dat eu numarul....Tare as vrea sa aflu de unde aveti voi nr meu?”

