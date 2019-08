Dacă șefii poliției îi sună pe interlopi să îi sprijine în anchetă, tu ai curaj să mai suni la poliție dacă ai probleme cu interlopii?

Cazul Caracal nu este doar depre dispariția unor biete fete nevinovate. Nu este nici măcar despre un monstru cu chip de om. Este despre un sistem grotesc, a cărui mizerie iese acum la lumină. Problema se pune dacă avem cum să destructurăm mafia care a îmbolnăvit România.

Caz concret la Olt: După ce Alexandra a sunat la 112 și a reclamat că a fost răpită, adjunctul șefului IPJ Olt a sunat la șeful celui mai mare clan interlop din Caracal. Informațiile apar într-un articol publicat de Libertatea. Polițiștul i-ar fi cerut interlopului informații. A fost trimise la adrese care aparțineau de fapt unor rivali, dintr-un alt clan. Iar acest al doilea clan primea și el informații, de la șefii poliției din Caracal.

De câte ori ați auzi români spunând: ”Eu nu sun la poliție, pentru că nu am încredere! Ăștia sunt mână în mână...” Unii, mai creduli, au spus că nu se poate așa ceva, că ne-am uitat la prea multe filme. Așa este, am văzut și filme, dar am trăit și realitatea. Mi-am amintit astfel de un moment trăit în urmă cu mai bine de 10 ani, într-un cartier al Ploieștiului. Târziu în noapte, în zona în care locuiam, câteva mașini staționate pe mijlocul drumului, cu ușile deschise, manelele la maxim și un stol de indivizi extrem de gălăgioși în jurul lor. Îi știam ca parte a unor grupări interlope din Ploiești. Se certau, se înjurau, apoi se pupau și urlau. Era imposibil să dormi de mai bine de două ore. Cineva din casă a sunat la poliție și a sesizat problema. De la capătul celălalt s-a solicitat numele și adresa reclamatului. Am auzit și i-am spus ”închide! o să vezi de ce...” Am privit apoi pe geam spectacolul. Cu doar un minut înainte să apară mașina poliției, un membru al stolului a răspuns la un telefon. S-au urcat rapid în mașini și au dispărut. Văzusem prea multe filme...

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Poliția folosește informatori din rândul acestor clanuri. ”Ciripitorii” sunt în toată lumea, nu doar în România, ei fiind surse excelente în cazuri extrem de dificile. Toate acestea cu o condiție: informatorii să fie tratați ca atare și să fie utilizați în sprijinul unor cercetări, nu ca interfață de comunicare, de scurgere de informații în sens invers interesului public. În acest caz apare ”suspiciunea rezonabilă” că sunt mână în mână.

În cazul Caracal, de unde știa ”boss-ul” din poliție că cei pe care i-a apelat nu sunt chiar ei implicați în caz? Este vorba despre lipsă de profesionalism sau corupție în sistem? Va răspunde cineva pentru toate astea? Se va interesa cineva cum din salarii de bugetari, chiar cu funcții mari în poliție, unii au averi fabuloase? De unde? Un calcul simplu face ca aceste întrebări să nu aibă caracter retoric.

Trăim într-un sistem bolnav, un sistem atât de hidos, încât nu avea cum să nu-și arate adevărata înfățișare. Cazul Caracal este doar o supapă, prin care trebuie să refuleze toată mizeria. De aceea cazul Caracal este unul de interes național și nu este doar despre ce s-a întâmplat acolo. Chiar așa, ce s-a întâmplat acolo, pentru că după o săptămână, unica certitudine este faptul că Alexandra a fost în mașina și în casa lui Dincă? Atât...

Putem să vorbi astăzi despre disoluția autorității. Nu mai este un pericol, ci o certitudine. Prin natura meseriei lucrăm cu polițiști. Îi cunoaștem pe mulți dintre ei, știm că sunt profesioniști și că sunt oameni onești. E păcat că trebuie să treacă acum prin valul de antipatie și revoltă publică, dar este necesar. De ei depinde ca sistemul să explodeze, pentru a renaște curățat de mizerabili. Dacă ei tac acum, deși știu multe, oricât de buni profesioniști sunt, vor fi văzuți ca fiind complici, pentru că exact așa se numesc.

Comentează cu profilul tău de Facebook