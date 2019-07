Când vă angajați la OMV Petrom vă dau și legitimație de șoferi invalizi pentru parcare la Lidl?

Un cititor ne-a trimis fotografii cu un autoturism inscripționat cu OMV PETROM, parcat abuziv pe locurile rezervate persoanelor cu handicap de la magazinul Lidl situat în cartierul ploieștean Mihai Bravu.

Sesizarea cititorului:

”Un angajat al OMV-Petrom a parcat astazi, 26 Iulie in jurul orei 10, la magazinul Lidl din Mihai Bravu pe un loc rezervat persoanelor cu handicap. La volan era o doamna, carea incarcat in masina pepeni dintr-un cariucior pe care cu usurinta il putea impinge pana in zona destinata soferilor fara probleme. Sigur nu avea probleme locomotorii...ci doar de alta "natura". Doamna in cauza nu s-a sinchisit sa raspunda cand a fost intrebata daca are ceva probleme de sanatate...Cu stima, Cornel Raducanu”.

La solicitarea companiei, observatorulph.ro va furniza numărul de înmatriculare al șoferiței care nu a ”văzut” panoul respectiv.

