O candidată din Ploiești la examenul de Titularizare îl acuză pe un membru al comisiei că ar fi adresat injurii unor participanți la examen: „Bă, astea-s tâmpite!...persoanele astea!“



Una dinspre aspirantele la un post de titular la o catedră din Prahova a susținut, miercuri, examenul de Titularizare, o experiență care a epuizat-o, dar a lăsat-o și cu un gust amar. Femeia susține că a rămas șocată de modul lipsit de orice diplomație a unuia dintre membrii comisiei de examen care, deranjat de niște „semne“ de pe unele lucrări, le-ar anulat, iar la pachet ar venit și cu o serie de injurii.

Redăm mai jos scrisoarea integrală a cititoarei noastre

„Bună ziua! Azi (n.r. miercuri) a fost examenul de titularizare, un examen care te stoarce de toate energiile. Am fost la unul din centrele din Ploiești. A fost pentru prima dată când dau acest examen și m-am străduit să nu îmi rămână subiecte din programa de concurs pe care să nu le parcurg.

Ieri am ajuns la limita puterilor, azi-noapte m-am trezit foarte des, m-a durut îngrozitor capul, iar în această dimineață am vomat. Cred că de la epuizare. Am participat și am semnat pentru instruire.

Am primit subiectele. Am scris, am scris... mâna durea tare. Cincisprezece pagini. Patru ore de scris continuu. Spre final, o colegă de sală a predat lucrarea. Scrisese destule pagini și semnase pentru ele. A venit apoi președintele comisiei, sau ce-o fi fost, a trecut cu privirea peste lucrarea colegei și constată că erau niște tăieturi, modificări pe care le-a considerat fără milă, «SEMNE». Furios, a exclamat: «Bă, astea-s tâmpite!...persoanele astea! Se anulează!»

O altă colegă mi-a confirmat că a tăiat fiecare pagină și a scris «ANULAT». Eu am refuzat să cred asta. Mi se părea banal. Aceste lucrări se corectează hai-hui, cine știe pe unde?! Mi-a venit rândul să predau cele cincisprezece pagini muncite patru ore. Doamnele au constatat că aveam și eu câteva «semne».

Mi-a venit în gând eticheta acelui bărbat, inspector, ce-o fi. «Sunt tâmpită!» Așa a zis omul ăla! Acum aștept cu amărăciune al doilea verdict. Îmi anulează munca? Pentru ce atâta epuizare? În ochii unora, la cel mai involuntar «semn», tot tâmpit ești”.

Primele rezultate ale Titularizării vor fi afișate pe 23 iulie. În Prahova, au fost scoase la concrus aproape 1500 de posturi, dar numai 162 dintre ele pe perioadă nedeterminată. La Titularizare au participat doar puțin peste 600 de candidați dintre cei 880 ale căror dosare fuseseră validate.

