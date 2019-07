Aer irespirabil în Boldești și Lipănești din cauza fermelor agricole

O prahoveancă ne-a sesizat pe adresa redacției mirosul insuportabil din zona Boldești și Lipănești de la fermele agricole din zonă. Observatorulph.ro a sesizat Garda de Mediu Prahova.

Sesizarea cititoarei:

De cativa ani, facem reclamatii peste reclamatii in legatura cu mirosul insuportabil de mortaciuni si balegar cu o urma de hoit. E groaznic! Nu putem sa stam in curti, la kilometri distanta, din cauza mirosului insuportabil.

Daca spalam rufe si intindem rufele pe sarma, inchipuiti-va cum alergam sa le strangem repede ca sa nu intre mirosul in ele, inchidem toate geamurile ca sa nu intre mirosul in casa.



De mult timp ne gandeam sa va scriem, pentru ca nu mai gasim solutii. S-au facut reclamatii la garda de mediu, la primarie insa nicio schimbare de atunci.



Astazi stand in curte, bucurosi ca stam la curte la aer liber, ne loveste mirosul insuportabil si ne piere si bucuria. De aceea am hotarat sa va scriem si avem speranta ca poate dumneavoastra, ca institutie, ne puteti ajuta sa facem ceva.



Din cate stim noi, mirosul vine de la ferma, intrebarea este ce vina avem noi? Daca ferma este atat de moderna de ce suntem sufocati si intoxicati de acest miros?





