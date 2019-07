Festivalul gunoaielor continuă la Ploiești. Imagini ”banale” pentru un oraș mizerabil. FOTO

În războiul dintre primărie și operatorul de salubritate, singurele victime sunt cetățenii.

Cu excepția celor nesimțiți, care în loc să încheie un contract pentru gunoi preferă să-l arunce pe stradă sau în parcuri, plătitorii de taxe și impozite sunt obligați să suporte mizeria și mirosul înțepător al deșeurilor sub care a fost îngropat tot orașul.

Observatorulph.ro publică noi imagini cu gunoiul din diverse zone trimise de cititorii noștri.

Cartierul Vest

Piața Mihai Viteazul, nr 3, Bloc 10 G3

Intrarea în parcarea blocului 124A, strada Cosmonauților:

Subsemnatul Ionescu Claudiu Valentin, domiciliat in Ploiesti , Aleea Codrului nr. 4, bloc 1A2, va aduc la cunostinta faptul ca am 2 copii minori, am apartamentul localizat langa camera de colectare gunoi care este si la momentul actual plina de gunoi neridicat de catre firma Rosal. De asemenea mentionez ca tot apartamentul mi-a fost invadat de mucegai.

