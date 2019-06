O ploieșteancă a căzut victima războiului declarat de Penny samsarilor de mașini

O ploieșteancă s-a trezit cu mașina blocată în parcarea magazinului Penny din cartierul Vest pentru că a depășit timpul alocat clienților. Măsura face parte din regulile impuse de magazin împotriva samsarilor de mașini.

Mesajul cititoarei:

”Am parcat la Penny pentru cumpărături și am profitat să fac un drum până la Piața Aurora să cumpăr fructe și legume autohtone. Când am ajuns la mașină am observat că aveam roata blocată și în parbrizul mașinii o notiță cu un număr de telefon. A apărut un domn care s-a recomandat angajatul unei firme de blocări din Popești Leordeni, care mi-a deblocat roata după ce i-am achitat 100 de lei.

Abia atunci am observat un indicator că nu poți parca mai mult de două ore. Având în vedere că vorbim de domeniu public și nu de o proprietate privată consider că este un abuz. Puteau bloca exclusiv mașinile samsarilor, care aveau anunțuri de vânzare în geam, nu și clienților”.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților lanțului de magazine Penny.

