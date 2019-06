Primarul Dobre a anunțat ”marea dezinsecție”. Reacția ploieștenilor: ”Ne-au ciuruit!” FOTO

O postare a primarului Ploieștiului pe Facebook a provocat reacții contrar așteptărilor edilului. Este vorba de campania de dezinsecție derulată de firma Coral.

UPDATE Un cititor ne-a trimis imagini cu efectele înțepăturilor de țânțari după o plimbare duminică seara prin Ploiești:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Postarea primarului Adrian Dobre:

”Am primit mai multe sesizări din partea dumneavoastră cu privire la activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din municipiul nostru. Avem contract încheiat cu firma Coral Impex, câștigâtoarea licitației de anul trecut, care a început activitățile de DDD încă din luna mai”.

Reacțiile ploieștenilor nu au întârziat să apară.

Daca nu va suparati, cand s-a incheiat contractul cu firma Coral ? Cumva in decembrie ? Toata vara au fost tantari la greu si nimeni nu a dat cu nimic. Sa vedem minunea de anul acesta.

În Mimiu o să ajungă cu deratizare când o să ningă!

Nu ne intereseaza contrectul ,dl primar. Ne intereseaza ca noi cei ce ne platim taxele sa nu fim invadati de tantari ,sobolani sa avem parcari si canalizari functionabile la conditiile meteo actuale. Nu suntem noi vinovati ca cei care au castigat licitatiile nu si fac treaba...apropo de tantari ,unii dintre noi lucram afara sub cerul liber, credeti ca noua ne plac intepaturile de tantarii?

Parcul din zona Aurora este plin de tanțari..

Deci tintari,in tot orasul!pescarusi pe Grig.Cantacuzino,zgomot infernal!

Acesta este programul. Bun așa. Adică dezinsecție când consideră dânșii nu când este nevoie. Pe ploile acestea atât de rar se combat țânțarii? Ca și în cazul zăpezii: indiferent de vreme noi facem ce știm și banul vine..

Si in cartierul Malu Rosu este plin de țânțari!!!!!



Pe mine nu ma interesează programul de pe hartie. Ma interesează sa iesim afara cu copiii și sa nu mai fim ciuruiți de țânțari. În niciun an nu am trecut prin asa ceva! Este jale in Ploiești! Îmi voi face timp ca să fac o reclamație mai sus de primăria Ploiești.



Atâta timp cât sunt cetățean cotizant, am pretenții! Gunoaiele ne invadează, țânțariii ne invadează, Ploieștiul e cumva o groapa de gunoi? Și câte și mai câte probleme cu primăria Ploiești...

Avem un oraș mizerabil! Plin de tantari, gunoaie, parcuri insalubre, bănci rupte...Sa dati o fuga la Cluj Napoca...De fapt , vad comune sau sate care arată altfel..

Nu știu dacă în 2019 este normal sa discutam despre firma care face dezinsecție sau despre firma care ridica gunoiul menajer... În timp ce în alte orașe din România se lucrează intens la îmbunătățirea nivelului de trai, la noi se fac conferințe de presă și alte comunicări în ceea ce privește lucruri care oriunde în lume sunt invizibile pentru cetățenii comunităților. Domnule primar, dacă nu cerem prea mult, poate reușiți sa ne oferiți doar normalitatea. Pentru dezvoltare și inovare lăsați un alt primar, poate mai priceput.

Comentează cu profilul tău de Facebook