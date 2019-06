Cum explică Garda de Mediu Prahova mirosul de gaze și petrol din Ploiești

Un ploieștean a reclamat la Garda de Mediu Prahova mirosurile insuportabile de gaze de rafinărie din oraș. ”Interesanta este și recomandarea făcuta de către Garda de Mediu de a ne adresa autorităților de sănătate publica pentru aspectele legate de afectarea sănătății”. La solicitarea observatorulph.ro, DSP Prahova a transmis că raportul privind starea de sănătate a populației pe 2018 este în lucru.

Sesizarea cititorului:

Va rog sa aveți in atenție o “mostra” de răspuns de la Garda Naționala de Mediu Prahova, referitor la multiplele sesizări privind calitatea aerului din Ploiești și in zonele limitrofe.



Ca de obicei totul este în "valori normale", fapt dovedit de stațiile de monitorizare automata a parametrilor calității aerului din rețeaua ANPM.

Încercam sa nu sesizam același limbaj de lemn și lipsa concreta de acțiune din partea "Autorităților". Interesanta este și recomandarea făcuta de către Garda de Mediu de a ne adresa autorităților de sănătate publica pentru aspectele legate de afectarea sănătății.

Cu un mic efort din partea noastră, putem însa afla din presa locala, ca datele statistice ale Direcției de Sănătate Publică Prahova, arata un ritm accelerat de creștere a numărului deceselor ca urmare a tumorilor maligne şi tumorilor maligne respiratorii. In traducere libera este vorba cancer care este declanșat ca urmare a poluării mediului înconjurător (sol, apa, aer) produs in urma activității industriale.



Acesta creștere alarmanta a cazurilor noi apărute, inclusiv la nou născuți, induce o mare îngrijorare in rândul medicilor care tratează acești pacienți. Aceeași îngrijorare o găsim și la comunitatea științifica si academica, comunități care realizează studii si cercetări bazate pe măsurători si observații directe in domeniu si grupe de populatii.



Dupa toate cele menționate, sunt asa de confuz ca nu mai știu pe cine sa cred? Pe "Autoritatile" din domeniu sau sutele si miile de oameni care ne sesizează zilnic aceste aspecte? Este adevarat populația nu dispune de o rețea de "senzori omologați" care sa fie recunoscuți de Ministerul Mediului, dar dispune de bunul simt civic de a avea inițiative bine întemeiate prin care atrage atenția autorităților publice asupra poluării si a efectelor acesteia.



Autorităților publice au obligația de a acționa cu onestitate si maximă determinare folosindu-se de toate prevederile legale pentru limitarea fenomenului pana la dispariție. Cu stima, Cristian Popa.

La solicitarea observatorulph.ro, DSP Prahova a transmis că raportul privind starea de sănătate a populației pe 2018 este în lucru.