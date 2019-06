”Apa m-a întors în timp. Am rămas fără agoniseala de-o viață”. Mărturia unui locuitor al satului Rachieri din Valea Călugărească după viitura de la finalul lunii mai

Apele învolburate l-au surprins în sat, tratând un pacient, fiind asistent medical.

”Apa nu era încă mare. Nu fusese dat niciun mesaj de avertizare încă. Am dat fuga acasă, prin apa până la glezne, să mă uit dacă am probleme. Era apă în curte și intrase puțin pe hol. Am zis că e OK și m-am întors la vecini pentru a-i ajuta”, povestește Adrian.