Cum arată localitățile Lapoș și Lăpoșel după viitură. „M-am refugiat în pod! Am avut noroc că nu s-a întâmplat noaptea, că eram morți“ FOTO – VIDEO

Zeci de minute, sute de localnici din Lapoș și Lăpoșel au stat cu spaima că-și trăiesc ultimele clipe. Când au văzut apele năvălind asupra lor, au simțit cum Iadul a coborât pe Pământ. S-au luptat pentru a găsi o „arcă“, una pe care nu și-au construit-o pentru că nu și-au imaginat vreodată că vor trăi aceste momente apocaliptice.

După ziua de vineri, în care codul roșu a făcut prăpăd în calea lui și în comuna Lapoș, localnicii îi mulțumesc lui Dumnezeu c-au scăpat cu viață. Au trăit clipe de coșmar atunci când au văzut că apele cresc de la un minut la altul, transformând satul într-o mare învolburată, din care se mai vedeau doar acoperișurile caselor.



Toată munca lor le-a fost înecată. Tot ce-au construit, agonisit, ce-au cumpărat din banii munciți în ani și ani s-a dus pe apa unei zile de vineri. O zi întunecată, o zi de 31 (13 întors, după cum au realizat cei care încearcă să găsească o explicație), în care Cerul s-a supărat și și-a revărsat furia pe Pământ.

A ținut „piept“ apelor

Momentul potopului l-a prins pe nea Constantin (foto) în vale, la niște vecini, unde venise cu treabă. Când a văzut furia naturii, s-a refugiat la niște consătence. Apa deja le intrase în casă, iar totul plutea. Starea de panică se instalase. Constantin a încercat să se salveze pe el, dar și pe femeile disperate care simțeau că se apropie ultima suflare. Iar cine spune că nu-i e frică de moarte, cu siguranță își va schimba părerea după ce va avea o confruntare, fie și de acest gen, cu ea…

Omul s-a proptit în ușa în care apele băteau cu disperare pentru a intra, iar femeilor le-a spus să găsească o cale să urce în pod pentru că altă scăpare pentru ele nu vede. Apa îi ajunsese până la bărbie. A fost cumplit… Și totul s-a întâmplat într-o zonă care nu se afla pe lista celor expuse inundațiilor.





„Am 47 de ani, dar așa ceva n-am văzut și n-am auzit. La noi, aici, n-au fost inundații“, ne-a spus bărbatul.

A primit alertă de vreme rea pe telefon, dar nu-l avea la el în momentul în care i-a venit avertizarea. În plus, și dacă ar fi citit, nu crede că știa cum s-o interpreteze și, sub nicio formă, nu-și imagina că avea să se ia „la trântă“ cu moartea în urma unor ploi.

Pe nea Constantin l-am găsit muncind în gospodăria unchiului său pe care apele l-au lăsat fără tot ce agonisise în cele șase decenii de viață.



De altfel, imaginea unei vieți luate de la capăt am regăsit-o în multe dintre gospodăriile din comuna Lapoș. Oamenii și-au scos apele din case, și-au spălat preșurile îmbâcsite de mâl, au făcut inventarul pagubelor, iar acum încearcă, printre lacrimi de disperare, de neputință, să-și refacă rostul. Cu cine să se certe și la cine să aștepte ajutor? Și cine și, mai ales, cum să le îndepărteze spaima trăită și coșmarul pe care-l au acum la fiecare strop de ploaie?

Viață luată de la 0

Lui Petrică Olaru (foto), viitura i-a lăsat doar…viața. Îi mulțumește Celui de Sus că prăpădul nu a fost noaptea și că nu l-a prins acasă. Era la magazin, iar acolo a privit totul, în primă fază, ca pe ceva trecător. Totul până când a văzut că nu-i de glumă și s-a refugiat în podul buticului.

Apele i-au distrus tot. Nu știe dacă locuința o să-i mai reziste mult timp pentru că apa s-a infiltrat în ziduri, iar pe alocuri, pereții au fost dezgoliți până la structura de lemn.





A rămas doar cu hainele de pe el. A primit câte ceva de ici-acolo, dar trăiește povara „omului neputincios“. A avut câte puțin din toate, nu a stat la mâna nimănui, dacă a putut a fost cel care a dat, iar acum… Acum, cu sufletul inundat de amărăciune, încearcă să ia totul de la capăt. La cei 60 de ani trebuie să găsească puterea de a se ridica.

Imaginea unui sat pus la pământ de viitură este schițată inclusiv de panoul de la intrarea în localitate care a fost și el doborât și aruncat la metri buni de locul unde era amplasat. Dar își va regăsi locul, așa cum și oamenii, cu o putere pe care nici ei n-o bănuiau c-o au, o vor lua de la capăt.



Ce ține de ei vor face, însă în zonă sunt necesare și o serie de lucrări hidrotehnice care să prevină repetarea unor astfel de situații. Pentru ele există promisiuni…

VIDEO:

FOTO: