A venit cu sacii cu voturi la Ploiești, dar și-a găsit mașina blocată de SGU. ”Nu amenda m-a deranjat, ci faptul că niște cefe late au fost protejate”

Membrul unei comisii de votare care a parcat mașina în apropierea Palatului Administrativ pentru a preda sacii cu buletinele de vot s-a trezit cu roata blocată de SGU Ploiești. ”Nu suma de 110 lei m-a deranjat, ci felul in care SGU rasplateste cetatenii care doresc sa puna umarul la un act al justitiei, la un eveniment democratic si la buna desfasurare a evenimentelor”. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii societății.

Sesizarea cititorului:

”Totul incepe in ziua de duminica, 26 mai 2019, ora 06.00 cand m-am prezentat in sectie ca operator. Totul a decurs normal in timpul procesului de votare si dupa inchiderea sectiilor, am efectuat procedurile de dupa inchidere, am preluat sacii, am mers cu domnul politist si presedintele de sectie catre prefectura. Ajunsi acolo si insotiti de organul de politie, parchez masina cat mai aproape de zona de acces, pentru a nu ne plimba cu sacii in brate prin oras. Domnul politist din masina si organele de la fata locului, nu au spus nimic de felul in care am parcat masina. Totul se intampla pe la ora 2 AM. Neavand optiunea de a pleca de langa saci, am ramas langa ei pana la finalizarea procedurilor (luni, 27 mai 2019 pe la pranz).

Fericit ca totul este in regula si ca "am scapat" dupa 30 de ore de munca in folosul Justitiei, dar totusi ingandurat ca fiul meu tocmai urcase pe masa de operatie, ma duc degraba la masina. Urma cea mai intensa perioada din ultimele ore. Ajung la masina, iar acolo gasesc "caracatita" aplicata pe roata. Revin in Prefectura, iau legatura cu organele legii, acestia ma insotesc pana la masina si asteptam venirea functionarului SGU, pe numele sau dl. Ionita. Atat eu, cat si

Jandarmul caruia ii povestisem "patania", dar si Presedintele Comisiei Electorale (avocat) din care facusem parte, incercam sa ii explicam dlui Ionita motivele (intemeiate) pentru care parcasem neregulamentar. Acesta nu a schitat nici macar 1 secunda vreo intentie de a intelege situatia, ba mai mult, sustinea ca incercam sa comitem un abuz si ca trebuie sa platesc "amenda". Langa mine, inca 3 masini, din care una tot a unui membru de comisie electorala, ale noastre, blocate, celelalte 2 fara "caracatita" aplicata.

Il intrebam pe dl. Ionita care au fost criteriile de departajare, iar acesta ne raspunde sec "astia sunt vai mama lor, au venit la curtea de apel ca unul din ei intra la puscarie, eu mai lipseam sa le blochez roata". In timp ce asteptam la masina o solutie, apar acei "vai mama lor", un grup de cefe late care au venit, si-au luat pachetelul din masina si au plecat.

Atunci am inteles ca rotile lor nu erau blocate de frica. Incerc sa iau legatura cu SGU, acestia imi raspund ca daca am gresit trebuie sa platesc si ca nu sunt indreptatit in niciun fel sa mi se deblocheze roata, indiferent ce rol as avea in organizarea evenimentului ce tocmai se incheiase (pentru mine). Acum as vrea sa precizez ca nu suma de 110 lei m-a deranjat, ci atitudinea de Atotputernic a dlui. Ionita si felul in care SGU rasplateste cetatenii care doresc sa puna umarul la un act al justitiei, la un eveniment democratic si la buna desfasurare a evenimentelor.

Am platit si am plecat la spital sa imi vad copilul, dar experienta mi-a incheiat un maraton de 30 de ore cu o impresie dezastruoasa legata de SGU. Pentru cele de mai sus, va atasez si cateva fotografii de la fata locului”

