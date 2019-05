Povestea lui Florin, puștiul de 13 ani din Prahova care își face temele în picioare și cu masca de oxigen din cauza durerilor îngrozitoare de la coloană

Florin este un băiat de 13 ani, din satul Vitioara de Sus, comuna Predeal Sărari, Prahova, despre care vă putem spune așa: a făcut mai multe operații, una greșită. De la 14 zile de viață face recuperare. Învață bine și adesea, din cauza durerilor de spate, își face lecțiile stând în picioare. Nu s-a văitat și nu se vaită, doar lacrimile care îi curg în tăcere vorbesc despre boli. Și vă mai spunem că Florin, născut cu artrogripoză și împovărat de coloana bolnavă care nu-l lasă să respire are nevoie de ajutor.

Printr-o donatie de 2 euro la numarul de sms 8848 puteți să contribuiți la fondul de solidaritate al campaniei „Vreau sa Ajut” din care va fi sprijinit Florin dar și alți copii.

El este Florin. Are 13 ani și de la 14 zile de viață îndură. Nu a vrut și nu vrea să se privească pe sine ca pe un copil bolnav. Chiar dacă artrogripoza, diagnostic primit la naștere, și complicațiile ulterioare i-au transformat trupul într-o durere continua. Artrogripoza care i-a deformat lui Florin oasele a fost completată de problemele coloanei. Iar de aici până la purtarea în timpul nopții a unui aparat de oxigen nu a mai fost mult.

În 13 ani, Florin a trecut prin mâinile mai multor medici. Unul i-a greșit o operație, alții i-au pus diagnostice eronate. Pe toate le-a îndurat acest băiat fără să protesteze. Șansa lui Florin a venit din întâlnirea cu doctorul Alexandru Thiery. El le-a explicat băiatului și mamei că după o operație complexă Florin va avea coloana dreaptă și va putea respira normal.

Puteti contribui la fondul de solidaritate al Campaniei „Vreau sa ajut” donand doi euro prin SMS la numarul 8848, numar pus la dispozitie de Orange, Telekom Romania Mobile si Vodafone pentru Campania „Vreau sa ajut”. Sau, sunand la numerele afisate pe ecran, din reteaua Telekom, reteaua de telefonie fixa. Aceste numere sunt alocate gratuit Campaniei Vreau sa Ajut. Puteti dona trei, cinci sau zece euro. Din fondul de solidaritate al campaniei il putem ajuta pe Florin dar si pe alti copii. Puteti dona si nominal in conturile Fundatiei Mereu Aproape, deschise la BRD, in lei si in euro. Romanii din strainatate pot contribui online sau prin paypal mentionind numele Florin. Orice suma conteaza!

Conturi Fundatia Mereu Aproape

CIF 18212553:

în lei: RO 05 BRDE 450 SV 0729 533 4500,

în Euro: RO 31 BRDE 450 SV 2376 153 4500

deschise la BRD GSG SMCC, cod SWIFT BRDEROBU>

sursa: fundatiamereuaproape.ro