Din 20 mai, ploieștenii se pregătesc pentru Neversea pe noua terasă Ploiești Shopping City!

Vara aceasta, efervescența, distracția și momentele instagramabile se mută sus pe terasa Ploiești Shopping City. Decorul urban, minimalist și proaspăt este locul perfect pentru reload. Reload cu energie, după ore intense de shopping. Reload cu muzică bună și distracție în gașcă, la apus de soare. Reload cu preparate delicioase, fresh drinks, cafea aromată și timp cu prietenii.

Iar în perioada 20 mai - 20 iunie, terasa Ploiești Shooping City îți pregătește un concurs cu arome marine și energie Neversea.

Iubitorii de vară și muzică, care vin sus pe terasă și fac reload (consumație) cu food&drinks de minimum 30 de lei au șansa de a câștiga un abonament pentru 4 zile la Neversea. Pentru fiecare 30 de lei cheltuiți de luni până joi, în zona food, primești pe talonul de concurs o ștampilă de la Info Point. La colectarea a 5 ștampile intri automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 60 de bilete la Neversea. Așadar, pregătirile pentru festivalul din Constanța, 5-7 iulie, și pentru artiști precum G-Easy, Afrojack și Jessie J, pot să înceapă!

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Noua terasă Ploiești Shopping City te așteaptă cu zile energizante și seri efervescente, și îți pune la dispoziție atât zone dedicate restaurantelor/cafenelelor partenere, cât și un spațiu neutru larg și modern. Restaurantele din zona food, de unde poți face reload ca să intri în concursul Neversea sunt: Pizza Hut, McDonalds, La Cucina, Mesopotamia, Tucano Coffee, Calif, Old Beirut, Salad Box, Best Of, KFC, Chopsticks, Sushi Master, Pizza Bonita. Taloanele de concurs sunt disponibile la toți acești parteneri, precum și la Info Point. Ștampilele care te pot trimite la Neversea se pot colecta numai de la Info Point, pe baza bonului de cumpărături a zilei respective.

Sezonul de reload este abia la început. Noua terasă Ploiești Shopping City pregătește nenumărate experiențe energizante pe tot parcursul anului. Pregătește-ți hashtag-urile, share-urile și story-urile. Vei avea cu ce să le dai refresh.

Ne găsești și pe Facebook și pe site, unde îți dăm și mai multe detalii despre campania care te trimite la Neversea.

Hai sus pe terasă! Hai la Neversea! (P)