Invazie de insecte ”tigrul platanului” în Ploiești. FOTO

Un ploieștean care locuiește în Bariera București ne-a trimis fotografii cu ”tigrul platanului”, o insectă care atacă frunzele copacilor și se așează pe haine, ciupind oamenii. Observatorulph.ro solicită public Primăriei Ploiești să ia măsuri!

Sesizarea cititorului:

Odata cu caldura au reaparut insectele tigrul platanului cu zecile la geamurile apartamentelor in Bariera Bucuresti.

Nici anul trecut primaria nu a facut dezinsectie in oras, toata vara am stat cu geamurile inchise ca sa nu ne umplem de plosnite in casa, acestea inmultindu-se exponential la caldura.

Cand au de gand sa faca ceva pentru dezinsectie in oras?

Insectele ataca pomii de pe Bulevardul Bucuresti, pe langa problemele legate de imposibilitatea deschiderii geamurilor, dupa ce ca este atat de poluat aerul, nici nu putem sa aerisim casele.

