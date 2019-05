Povestea Dariei, fetița din Drăgănești care visează la o copilărie normală, iar peste ani își dorește să fie artistă



Are aproape zece ani, iar de când a venit pe lume, a luptat continuu. În primă fază, pentru a respira singură, iar ulterior, pentru a merge și a fi independentă 100%. Se confruntă însă cu un diagnostic crunt: paralizie cerebrală - parapareza spastică. Micuța prahoveancă Daria Iancu visează la o copilărie normală, iar peste ani își dorește să fie artistă.

În ciuda diagnosticului care dă oricărui părinte fiori reci, mama și tatăl Dariei n-au vrut să renunțe la luptă. Dacă fiica lor, născută prematur, la 29 de săptămâni și cu o greutate de numai 1,300 kg, a luptat să respire singură, să-i bucure, atunci și ei pot lupta pentru ea.

Scrisoarea unei MAME

„Povestea noastră începe pe 9octombrie 2009. Daria se naște prematur la 29 de săptămâni, cu lipsă de oxigen și1,300 kilograme greutate. La acestea adăugăm și câteva zile de așteptare în maternitatea din Ploiești pentru un transfer în capitală, zile ce au contat foarte mult...

La primii pași ne-am dat seama că are o problemă. Deși, la prima vedere, părea un copil ce a învins prematuritatea, Daria a primit diagnosticul de paralizie cerebrală – parapareză spastică.

Au urmat ședințele de kinetoterapie, hidrokinetoterapie, nirvana, stabilometrie, fizioterapie, osteopatie, parafină, toxină botulinică, masaj. Ele fac parte din viața Dariei de la un an și câteva luni.

Pentru fata noastră, copilăria a fost fără prea multa joacă, fără prea multe desene animate, fără călătorii și distracții cu părinții. Vacanțele le petrecem prin centre de recuperare, clinici sau acasă unde punem în aplicare ce am învățat de la specialiștii din sălile de kineto.

Speranța că Daria poate fi un copil independent mai mult de 90% a venit de la dr. TS Park, de la clinica de copii St. Louis. Am aplicat și a fost văzută de dr.Park, pe data de 2 noiembrie, la București. Medicul din America a fost clar în tot ce ne-a spus după evaluarea Dariei: are nevoie de intervenția care se face în America, are nevoie să scape de spasticitate ca să poată fi un copil independent în totalitate, să poată practica un sport, să poată dansa sau purta pantofi cu toc, să poată urca trepte...

Bucuria că poate fi un copil fericit după intervenție rămâne un VIS, deocamdată. Potrivit verdictului medicului, dacă nu face SDR, viitorul e dureros, la propriu. Spasticitatea o va trânti în scaunul cu rotile sau cadru. Acum, progresele realizate cu ajutorul tuturor terapiilor se văd frumos, dar în 3-4 ani, fără SDR, va avea regrese rapide, după cum ne-a spus medicul din America.

Daria iubește sa meargă la scoală, iubește natura, iubește muzica și dansul. Este elevă în primul an de canto la prof. Raluca Ocneanu. Își doreste ca la primul spectacol să danseze fără să cadă, fără să se dezechilibreze, fără să-i fie teamă de următorul pas...

DARIA are nevoie de solidaritate!”, este povestea scrisă de mama frumoasei fetițe, cea care-i este alături necontenit și care-i mulțumește lui Celui de Sus pentru minunea din viața sa.

„Sunt mândră că ești copilul meu, sunt fericită că Dumnezeu te-a pus ca o minune în viața mea. Să știi că, în viată, nu-i nimeni perfect și chiar dacă «frige» în sufletul meu fiecare căzătură, fiecare dezechilibru al tău, fiecare julitură, pentru mami tu ești minunată, ești așa cum nici nu am îndrăznit să visez”, este unul dintre mesajele de la MAMA Dariei cu ocazia unei aniversări! Este ceea ce simte un părinte pentru care copilul său este cel mai frumos, puternic, isteț…este perfect!

Daria are nevoie de o operație la coloană. A fost programată în luna noiembrie pentru intervenția chirurgicală în America. Însă costurile sunt enorme. Vorbim despre 50.000 de mii de dolari, la care se adaugă și cele postoperatorii, bani pe care părinții Dariei nu au cum să-i adune din salariu și venit ca însoțitor al copilei.



„Visul meu este să mă fac bine, să fiu sănătoasă și stăpână pe picioarele mele. Din nefericire, o mare parte din copilărie a trecut făcând recuperare, mai rar m-am jucat sau am fost în vacanțe ca toți ceilalți copii. În luna noiembrie sunt programată la operația pe coloană – SDR, în America. E șansa mea să devin independentă și puternică”, este mesajul fetiței care conștientizează că diferența între realitate și vis o fac, în momentul actual, banii.

Concert caritabil, pe 13 iunie

Pentru strângerea fondurilor necesare, artista și profesoara de canto Raluca Ocneanu, mamă la rândul său, a organizat un concert caritabil pentru eleva sa din Drăgănești. Spectacolul care va aduce în fața publicului muzică din genuri diverse, numere de dans, de gimnastică ritmică etc., va avea loc pe 13 iunie, la Sala Europa din Palatul Administrativ, începând cu ora 17.00. Donațiile adunate aici vor fi un pas important pe cate Daria îl va putea face în împlinirea visului ei: cel de a merge normal, de a fi un copil care să alerge, să se bucure de ceea ce oferă această vârstă frumoasă.

Cine nu poate ajunge la concert, dar dorește să se implice, poate dona și în contul Asociației PENTRU COPII CU PARALIZIE CEREBRALĂ PRAHOVA,

CONT-RO75BTRLRONCRT0483048801

CIF-40712180

Pentru detalii, cei interesați pot lua legătura cu Vasile Iancu, tatăl Dariei, la – 0730523595.

