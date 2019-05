O firmă de recuperări somează un mort să-și plătească datoria la Telekom

O cititoare ne-a sesizat o situație cel puțin ciudată. Bunicul său, care a murit în 2014, este somat acum să plătească o factură restantă la Telekom, preluată de o firmă de recuperări creanțe.

Viorel B. a murit în anul 2014, însă familia a primit pe adresa acestuia numeroase somații de plată pentru o factură restantă la Telekom.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Sesizarea cititoarei:

”Am găsit în poștă un plic de la GetBack Recovery pe numele bunicului meu (decedat în 2014). Era o creanță la Telekom din 2016 cică, în valoare de 67 de lei. Am sunat să le explic că e absurd să trimiți scrisoare la 5 ani după ce persoana nici nu mai trăiește. M-au rugat sa le trimit copie după certificatul de deces, fiindcă altfel vor intenta proces. In seara respectivă am fost la Telekom și am întrebat pe cineva de acolo de situația contractului sau, spunându-mi că nu există nici o creanță. De atunci cred că măcar o dată la două săptămâni a tot sunat cineva. A culminat cu un mesaj de astăzi în care eu, nici macar succesoare directa a bunicului meu sunt somata să plătesc în 48 de ore”.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere companiei respective de recuperare a creanțelor.