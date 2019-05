Zeci de prahoveni s-au mobilizat pentru a schimba destine. Două proiecte rezolvate în cadrul Cercului de Donatori Ploiești FOTO



A fost odată o poveste… Una frumoasă, care aparține comunității prahovene și unde personajele se întâlnesc de două ori pe an pentru a crea noi capitole frumoase. Povestea este cea a Cercului de Donatori Ploiești, ajunsă deja la a XI-a ediție.

Zeci de persoane s-au întâlnit, din nou, sub coperta unuia dintre cele mai frumoase evenimente derulate de Fundația Comunitară Prahova. Caractere diverse, cu pasiuni și activități extrem de diferite, cei prezenți au venit animați, totuși, de un scop comun: cel de a ajuta, de a se implica în cazuri noi, identificate în comunitate.

În cadrul evenimentului de pe 15 mai, au fost prezentate două proiecte, ambele cu caracter social: cel al Casei Eva din cadrul Asociației Umanitare Concordia, în care 27 de adolescenți și tineri, cu situații familiale deosebite, învață ce înseamnă viața independentă (citește povestea AICI) și cel al unei familii din Boldești, a cărei casă a ars în a doua zi de Paște (află detalii AICI).

Și nu ai cum să rămâi indiferent când auzi povești de viață ale unor oameni greu încercați. Unii dintre ei poate mult prea devreme.

„Ceea ce m-a impresionat și m-a determinat să mă implic în acest caz a fost faptul că, la o săptămână după incendiu, Rebeca Iancu (12 ani) a venit la școală cu cartea de Matematică. Am întrebat-o de unde o are și mi-a povestit că a reușit s-o recupereze din resturile salvate de pompieri. Paginile îi erau ude, dar a pus-o la soare ca să se usuce. I-a fost teamă că nu va mai avea după ce să învețe și-și va pierde bursa de studiu pe care o ia în prezent“, a povestit Marcela Ghiță, profesor de Matematică și cea care a pledat pentru ca familia Iancu, una dintre cele trei din Boldești ale căror case au ars, să poată aduna banii necesari turnării fundației noii locuințe.



Iar în cazul Casei Eva, fiecare dintre cei 27 de adolescenți își are propria poveste. Născuți într-un mediu în care erau condamnați la o viață degradantă, mizeră etc, acești copii au avut șansa de a fi recuperați. O mână de oameni lucrează cu ei pentru a-i învăța cum să se descurce, cum să se integreze în ceea ce numim noi societate normală.

Beneficiarii de aici sunt cei care gătesc zilnic. Doar că au nevoie de un mobilier nou de bucătărie, actualul fiind încă de la deschiderea Casei, adică din 2005.

Pentru cele două cazuri, oamenii au donat în total peste 12.000 de lei.

Unii dintre ei au plecat de la eveniment și cu premii, obținute la tombolă.

Atmosfera a fost întreținută de Claudius Dociu, cel care reușește de fiecare dată să-i determine pe oameni să găsească în rezervele financiare și sufletești resursele necesare de a se implica în astfel de cazuri.



Următoarea ediție a acestei povești pe care o vrem făr’ de sfârșit va avea loc la toamnă, când vom afla și ne vom putea implica în noi proiecte comunitare.

Cei care nu au ajuns la eveniment, dar vor să se implice în cele două proiecte, o pot face donând în contul Fundației Comunitare Prahova, IBAN: RO61 RNCB 0205 1348 8900 0001 deschis la Banca Comercială Română S.A.– Sucursala Prahova.

Foto: Sorin Petculescu