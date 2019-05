Un șofer ar fi lovit intenționat cu mașina un cățel în curtea unui colegiu din Ploiești

O ploieșteancă a postat pe Facebook imagini cu un șofer pe care îl acuză că ar fi dat intenționat cu mașina peste un cățel.

Incidentul s-ar fi petrecut luni, 13 mai, în curtea colegiului Spiru Haret.

”INDIVIDUL nu are cum sa motiveze ca nu l-a observat, deoarece sunt martori care au vazut acest lucru. Catelul este al școlii și este îngrijit de personalul acestuia. Va rog frumos postati și să sperăm că se vor sesiza autoritățile. In urma acestui eveniment neplăcut catelul sângereaza și zace in curtea Școlii”.

Observatorulph.ro a sesizat Poliția.