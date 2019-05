Mobilizare masivă pentru trei adolescenți din Prahova, diagnosticați cu boli foarte grave. Maraton pentru viață, la Ploiești! VIDEO



Înainte de a intra în subiectul acestui material, vă propun un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă, preț de câteva secunde, cum ar fi viața fără copilul vostru, prietenul cel mai bun, un coleg apropiat de clasă sau de serviciu… Știu că mulți veți refuza acest lucru. Este de înțeles! Din nefericire, în cazul familiilor și apropiaților Cristinei, Ioanei și ai lui Mihai, exercițiul acesta este o apăsare. Cei trei tineri, aparent fără nicio legătură, au în comun suferința. Pe 2 iunie, fiecare dintre noi putem alerga pentru ei, într-un maraton pentru viață!

Trei drame, trei boli grave, trei lecții de viață! Au 15, 18 și 19 ani, au fost diagnosticați cu forme de cancer și boli autoimune. Până în urmă cu câteva luni, Mihai, Cristina și Ioana se bucurau de o viață frumoasă, fără griji, cu multe planuri de viitor. Toate, până într-o zi fatidică! Cea în care medicii le-au vorbit în niște termeni total necunoscuți, dar care le-au dat fiori în momentul în care le-au fost explicați. Mihai a fost diagnosticat cu cancer la ficat, Cristina cu cancer la maxilar, iar Ioana cu o boală autoimună – miastenia gravis.

Toți sunt sub tratament, toți se luptă cu disperare să învingă cel mai mare dușman care le-a invadat viața și visurile. Toți speră în minunea de a se număra printre învingători.

Poveștile celor trei



Cristina Dumitru, elevă în clasa a XII-a, la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu“, din Ploiești, a primit verdictul implacabil în urmă cu câteva luni, atunci când a observat la maxilar o deformare care-i apărea în momentul în care zâmbea. A decis să meargă la stomatolog să vadă care este problema, crezând, inițial, că este vorba de un simplu abces. Însă de acolo i s-a recomandat să facă alte controale, iar verdictul a fost de osteosarcom maxilar drept, o formă de cancer foarte rară la maxilar.

Vestea că va fi mutilată a fost un alt șoc pe tânără. S-a rugat și a sperat într-o minune, iar până acum a întâlnit oameni care îi dau încredere că lucrurile vor merge pe drumul cel bun. Cristina are nevoie de bani pentru intervenția chirurgicală din Franța, ale cărei costuri sunt estimate la 40.000 de Euro.



Mihai (15 ani), elev în clasa a VIII-a, la Școala „Sfânta Vineri“ din Ploiești se pregătea să dea în această vară toate examenele pentru a intra la Colegiul Militar de la Breaza. Dar, la începutul anului, a fost diagnosticat cu o boală grea, parșivă, care i-a îndreptat pașii către o „materie” pe care niciun copil n-ar trebui s-o cunoască: cancerul. Are tumoră la ficat, cu mutiple metastaze.

-„Te doare, Mihai?“, l-a întrebat un prieten.

-„Mă doare, mă doare tot timpul, dar nu pot să mă plâng când îi văd pe mami și tati disperați de situația mea“, i-a răspuns Mihai în șoaptă.

În prezent, adolescentul este internat la Napoli, unde duce o luptă aprigă și contracronometru.



Ioana are 19 ani și a fost diagnosticată cu Miastenia Gravis. Căutând informații despre această maladie, am aflat că este o boală autoimună neuromusculară, ce duce la slăbiciune musculară fluctuanta și fatigabilitate.



Invitație la maratonul „Run for healing“



Pentru cei trei, Asociația „Run for healing“ sună mobilizarea pe 2 iunie și îi așteaptă pe toți cei care vor să facă mișcare, dar, în același timp și o faptă bună, la maratonul caritabil, organizat la Sala Sporturilor „Olimpia“ din Ploiești. Evenimentul se desfășoară între 15:00 - 17:30.



„Această poveste este diferită, pentru că noi suntem cei care putem schimba sfârșitul. NOI!

Tu și eu; putem participa la evenimentul #RFH!

Aleargă! Dăruiește o speranță! Fii mai bun! Spune o rugăciune pentru Cristina, Ioana și Mihai!

Cristina are 18 ani și a învățat că verbul A TRĂI este mai greu acum de conjugat! Nu își poate face planuri pentru viitor, nu se mai poate bucura de antrenamentele de la sala de fitness; de ce? Curând începe runda cu numărul 6 de chimioterapie( diagnostic: cancer la osul maxilar). Chiar dacă i-au fost răpite cele mai simple lucruri de care un adolescent are parte( școală, ieșiri în oraș cu prietenii, energie, timp liber), Cristina te invită să alergi pentru ea! Te invită să alergi pentru #maibine!



Ioana (19 ani) luptă din răsputeri să rămână optimistă, în ciuda diagnosticului pe care va trebui să îl poarte pentru totdeauna: Myasthenia Gravis. Ioana zâmbește, chiar dacă fața i s-a umflat, iar vocea i s-a schimbat. Glasul ei este tot plin de speranță; iar ea luptă pentru #maibine! Ajut-o să învingă fiecare obstacol cu privire la tratament și investigații!



Mihai ne este tare drag, am fi dorit să-l vedeți și să-i înțelegeți suferința pe care o poartă în privire, trup și suflet. Deși are doar 15 ani, el este departe de casă și de colegi, departe de viața de adolescent. Se află în stare FOARTE GRAVĂ pe patul spitalului din Napoli! Tumora la ficat l-a doborât, dar noi am ales să luptăm și să alergăm pentru el!



Finalul, suflet bun, tu-l alegi!

Te invit să participi la maraton, cheamă-ți gașca de prieteni și împreună puteți schimba vieți!

BILET sumă recomandată: MINIM 35 RON.

Biletele se pot cumpăra personal sau online de la Denisa Dinu sau George Pantelimon. Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați în privat!”, este mesajul postat pe pagina evenimentului, https://www.facebook.com/events/687630474986892/?active_tab=discussion, acolo unde puteți afla toate detaliile despre maratonul caritabil de pe 2 iunie.

VIDEO: