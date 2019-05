Părinții cer un medic pediatru de gardă la spitalul din Vălenii de Munte

Un părinte a inițiat o petiție online pentru ca la spitalul din Vălenii de Munte să fie asigurată garda în cazul unor urgențe la pediatrie.

Sesizarea părintelui:

”Băiețelul meu a facut febra dimineață 38. Am fost la spital, la spital MEDIC INTERNIST. Normal ca nu prea a știut ce sa-i faca . A doua zi dimineata din nou am venit la spital (de unde scriu acum) ora 5:00. Temepratura, un pic de sirop, o injectie, o ora pierdută in spital... Acasă . Fac petitia asta in speranța ca vom avea si noi medic PEDIATRU de garda NOAPTEA la spitalul orășenesc Valenii de Munte. Haideți sa ne mobilizam!”

Petiția poate fi semnată AICI