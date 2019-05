Cum își bate joc de șoferi Primăria Ploiești. Studiu de caz: strada Poligonului. FOTO

Un cititor ne-a trimis imagini cu strada Poligonului din Ploiești, care a început să fie reparată anul trecut.

Sesizarea șoferului:

”Încă o bătaie de joc a Primăriei Ploiești... Aanul trecut a durat cam 6 luni sa toarne 50 m de beton... doar pe partea stânga a drumului care da in incinta Bucegi de pe strada poligonului....Acum, după ce a venit primăvara, nici măcar nu se apuca și de cel de al doilea sens... Ok am înțeles ca a fost iarna nu s-a putut.... dar acum ce mai e?? Rușine și primăriei și Consilului local care au irosit trei ani de mandat, iar in oras nu se vede absolut nimic”

Citește și Șofer care tranzitează zilnic strada Poligonului din Ploiești: ”M-am săturat să schimb capete de bară, bielete și planetare”

FOTO