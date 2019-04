Petiție pentru un parc din Ploiești. ”Dacă Petrom l-a făcut, primăria și SGU nu pot nici măcar să-l întrețină?!”

Observatorulph.ro publică scrisoarea deschisă a unui grup de părinți, care locuiesc în cartierul 9 Mai, nemulțumiți că parcul amenajat de OMV în zona Gării de Vest acum câțiva ani arată jalnic.

"Domnilor, primavara a venit de 2 luni, copiii vor sa se joace in parc. Daca Petrom a avut bunavointa de a construi acest parc, dvs de ce nu aveti bunavointa de a-l intretine?

Toboganele sunt nefuncționale, unul din ele de vara trecuta, adica de aproape un an!! Al doilea a "picat" acum 2 luni, tot ce ati putut face a fost sa bateti 3 scanduri sa nu se intample vreun accident.

A cazut si al doilea leagan, tot in zona topoganelor. ”Vecinul” lui a cazut toamna trecuta. Domnule Primar, mai iesiti si pe teren, in parcurile si locurile de joaca in timpul mandatului, nu doar in campanie electorala. Un copil care se joaca este un copil fericit, dar daca nu are unde se juca... "

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere și măsuri Primăriei Ploiești.

FOTO