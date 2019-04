Întrebarea unui puști din Ploiești, care m-a marcat de Paști: „Dacă voi greși, o să mă pedepsească și voi ajunge la închisoare cu mama? Vreau să fiu cu ea!”



Citesc și recitesc un comunicat de la Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul-Nou Ploiești. Privirile și gândurile mi se opresc asupra unui pasaj: „persoanele private de libertate și-au reîntâlnit copiii, au vizitat grădina zoologică și au petrecut timp împreună în parc“. O firimitură de bucurie pentru câțiva copii care adorm și se trezesc cu întrebarea: „oare mama de ce nu e lângă mine?“.

Unii dintre ei poate că le judecă, alții poate că trăiesc cu stigmatul mamei-pușcăriașe, dar, cu siguranță, mulți dintre ei le privesc ca pe MAMA și atât! Și la fel de mulți îi simt lipsa ființei care le-a dat viață, tocmai pentru momentele de care acum se bucură fugar: Sărbători, îmbrățisări, atenție, o plimbare în parc, la zoo… Un dor care apasă, care le frământă sufletul și copilăria. Altul care, dincolo de gratii, doare și mai tare decât sentința în sine.

Ce-au făcut și de ce? Ele știu și cei care le-au pedepsit pentru abaterile lor. Nu le judecăm, dar chinul dorului, cel al despărțirilor de copii, al momentelor pierdute, poate că ar trebui să fie cea mai bună lecție de viață care să le împiedice să recidiveze. Și, poate, din experiența lor ar trebui să le vorbească și altora, aflate în medii, situații vulnerabile…

Mi-am adus aminte de discuția pe care am purtat-o cu un puști în urmă cu câțiva ani, când făceam un material despre dorințele de Iepuraș ale copiilor. Vlad avea 9 ani pe-atunci și învăța la o școală dintr-un cartier mărginaș al Ploieștiului. M-a tot privit cât am vorbit cu colegii lui, iar când am ajuns la el, s-a înroșit la față, a lăsat capu-n jos și a început să plângă: „Eu vreau să mi-o aducă pe mama“, mi-a spus printer lacrimi. „Unde este? Lucrează în străinătate?“, l-am întrebat. „Nu, este pedepsită pentru că a greșit! Este la închisoare și nu mă pot duce la ea. Am întrebat-o pe bunica dacă voi greși, o să mă pedepsească și voi ajunge la închisoare cu ea? Unde e ea, acolo vreau să fiu și eu“, a fost mărturia cutremurătoare a copilului. Mi-a fost imposibil să continui discuția și am ocolit multă vreme subiectele în care apăreau și copiii, într-un fel sau altul, de teamă de a nu întâlni și un alt „caz Vlad“. Pentru că pot fi oricum și pot privi oricum, dar numai obiectivă și rece nu în astfel de situații.

Continui să citesc comunicatul, din care am aflat că la activitatea socială „Clipe de bucurie cu mama” au participat patru persoane private de libertate, clasificate în regim semideschis.

Reîntâlnirea cu propriii copii în comunitate a avut un puternic impact emoțional asupra deținutelor. La finalul activitătii, mamele s-au bucurat să ofere celor 15 copii prezenți daruri pregătite de voluntarii Fundației Stânca Veacurilor, cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

