APM Prahova a luat probe din apa de ploaie care a făcut ”spume” la Ploiești. Rezultatul analizelor

După ce ploieștenii au reclamat că, în ultimele zile, apa de ploaie a făcut spumă la contactul cu străzile, APM Prahova a recoltat probe. Rezultatul analizelor a fost făcut public printr-o postare pe pagina de Facebook a instituției. Concluzia: Nu e poluare!

Postarea pe Facebook a APM Prahova:

Urmare aparitiei , pe unele strazi ale Ploiestiului, a unui strat albicios (spuma) in timpul ploii din data de 08.04.2019, APM Prahova face precizarea ca nu a fost vorba de o ploaie acida, fapt demonstrat si de analizele pe care Apele Romane le-au efectuat la probele de apa de pe carosabil.

Astfel, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova:



1. a recoltat de la statia meteo Ploiesti o proba de apa (precipitatie), care a fost analizata. In urma analizei, s-a constatat că aceasta nu este acidă;



2. a prelevat apa de pe carosabil. Aceasta a fost analizata de Apele Romane – SGA Prahova. Indicatorii analizați au fost pH și detergent. Pentru indicatorul detergent, acesta se încadrează în limita admisă, iar pentru pH, valoarea a fost de 6,2 unități de pH (Limita maxim admisă 6,5 – 8,5).



3. a solicitat, prin adresa nr. 6550/08.04.2019, de la RASP Ploiesti, informatii cu privire la rezultatele analizelor de ape uzate la intrarea in statia de epurare, din perioada 05-08.04.2019.

In urma analizelor, s-a constatat ca in probele de ape uzate la intrarea in statia de epurare indicatorii analizați, pH și detergent, se incadreaza in limite, conform legislatiei in vigoare.

