Verdict al medicilor legiști. De ce a murit bebelușul de șase luni în Spitalul de Petiatrie Ploiești și reacția conducerii

Un bebeluș de șase luni a decedat, săptămâna trecută, la spitalul de pediatrie din Ploiești. Conducerea spitalului a reacționat astăzi, după ce a fost finalizat raportul medico-legal.

Comunicatul conducerii Spitalului Pediatrie Ploiești:

Referitor la cazul copilului in varsta de sase luni, decedat in ziua de 03.04.2019 in unitatea noastra spitaliceasca, va aducem la cunostinta urmatoarele fapte.

In primul rand, am dorit sa prezentam acest comunicat de presa in momentul in care am primit si concluzia Serviciului de Medicina Legala, prin certificatul medico legal, pentru a relata faptele intr-un mod cat mai realist, bazat pe dovezi ,care sa fie crezut chiar si de cei care s-au grabit sa ne condamne, fara nici cel mai mic argument.

La data de 03.04.2019, orele 05:44 copilul I. M. a fost adus la Spitalul de Pediatrie, de catre o apartinatoare care s-a prezentat drept bunica (sau, din informatiile neoficiale pe care le avem, asistent maternal). Diagnosticul initial, cel pus de catre personalul medical de la Compartimentul Primiri Urgente, a fost de Insuficienta respiratorie acuta. Acesta, tradus intr-un limbaj comun, inseamna ca acest copil era in stare critica si, in niciun caz, nu prezenta doar o banala temperatura de 39 grade Celsius. Imediat ce a fost adus, copilul a fost admis in terapie intensiva (ora 5:50), cu stare generala foarte grava, comatos, cu semne de deshidratare severa (fontanela anterioara deprimata, ochi infundati in orbite), tegumente marmorate, cianoza generalizata, febril 40 grade C, cu extremitati reci, dispneic, saturatia oxigenului 60%, tahicardic, cu hipotensiune arteriala . Diagnosticul prezumtiv a fost soc septic cu disfunctie multipla de organe (neurologic , cardiac , respirator, renal, hepatic), acidoza metabolica severa.

Au fost initiate imediat urmatoarele masuri: abord venos periferic si abord intraosos, terapie de echilibrare hidroelectrolitica, de corectare a acidozei metabolice, intubatie orotraheala si ventilatie mecanica, montare de sonda urinara si nazogastrica, masuri de scadere a febrei, tratament antibiotic. In ciuda acestor masuri, starea generala a copilului se mentine in continuare grava si la ora 8:02 face primul stop cardiorespirator, care se resuscita in 15 minute, iar la ora 15:15 survine al doilea stop cardiorespirator, la care manevrele de resuscitare raman fara raspuns.

Dealtfel, cauza mortii, stabilita prin certficatul medico legal, a fost de: Insuficienta acuta cardiorespiratorie si hepatorenala, Soc septic, Pneumopatie acuta, stare in care este evident ca pacientul nu putea ajunge doar in cateva ore.

Ce va putem spune, cu siguranta, este ca, desi medicii au inteles din prima clipa cu ce au de a face, au facut eforturi supra omenesti sa il tina pe micut in viata. Chiar bunica lui, intr- o postare pe facebook, facuta in perioada critica a copilului, afirma ca medicii fac tot ce pot si ca este un medic care nu s-a dezlipit de copil. Da, avea dreptate, acel medic anestezist a fost lipit de copil si a refuzat sa plece acasa, mult prea impresionata de aceasta tragedie incercand sa il readuca la viata.

Am citit cu totii declaratia bunicii copilului, contradictorie pe alocuri si nu ne-a venit sa credem ce poate sa spuna. Ce s-a intamplat cu acea bunica recunoscatoare medicilor care incercau sa salveze viata nepoptului ei adus la spital in stare critica, bunica informata la interval de 15 minute despre starea celui mic, bunica prezenta la toata forfota creata de dorinta disperata a tuturor de a salva o viata nevinovata?

In aceeasi declaratie, bunica spunea ca aceasta febra a fost prima din viata lui. Referitor la acest lucru va putem spune ca bebelusul I M a mai fost internat si in perioada 28.10.2018 – 05.11.2018, la varsta de o luna si 3 saptamani, cu diagnosticul de Pneumonie, Bronsiolita acuta si Insuficienta respiratorie acuta.

Credem ca durerea de a pierde un copil este atat de mare, incat, poate, in neputinta de a intelege de ce, tinzi sa cauti vinovati in jurul tau, sperand ca asta sa aduca un pic de bine... doar ca aceasta atudine nu aduce bine, ci, din contra, aduce rau. Aduce rau oamenilor care au facut tot ce era posibil sa iti salveze copilul, aduce dezamagire, nesiguranta si lipsa motivatiei de a merge mai departe, intr-o societate din ce in ce mai dezbinata si mai plina de tensiuni.

Intr-adevar, pentru ca aceasta este tema momentului, avem salarii mari, decente, dar noi, medicii, am depus un juramant fara a avea statul de plata in partea dreapta, am jurat sa salvam vieti din dragoste de oameni, fara a cunoaste cand ne vor fi marite salariile. Noi, medicii, suntem mana prin care Dumnezeu aduce sanatatea oamenilor, dar nu putem face intotdeauna minuni, chiar daca ne dorim tare mult acest lucru. Si atunci cand pierdem printre degete farama de lumina care licare intr-un suflet de copil, ne moare si noua cate o bucata de inima, lasandu-ne mai tristi si secatuiti.

Despre afirmatiile facute de diverse persoane si entitati in spatiul public, ca nu am avea cu ce sa salvam vieti, ca mor multi copii in Spitalul de Pedatrie, ca acest spital este o unitate de anihilare, care ar trebui inchisa, dorim sa va dam doar cateva date.

In perioada de la inceputul anului 2018 si pana in ziua de astazi, la Compartimentul Primiri Urgente al Spitalului de Pediatrie Ploiesti s-au prezentat un numar de 51.667 copii, dintre care un numar de 6.594 copii au fost internati. Numarul de decese inregistrat in aceasta perioada de timp a fost de 12, decese produse doar la copii ce prezentau multiple comorbiditati.

Nici unui apartinator al unui copil internat in Spitalul nostru nu i s-a cerut sa aduca medicamente sau materiale sanitare pentru a ii fi tratat copilul. Toate tratamentele sunt asigurate, integral, de catre Spital si, dovada faptului ca tratamentele prescrise si oferite sunt cele corecte si eficiente sunt cei 51.655 de copii vindecati.

Este evident ca se mai fac si greseli, ca sunt o multime de lucruri care pot si trebuie imbunatatite, dar, de aici, pana la a arunca anatema asupra unor medici care au facut eforturi supraomenesti sa pastreze in viata un bebelus, pana la a spune ca nu au avut cu ce sa salveze o viata, pana la a spune ca in acest spital este mizerie, cand oricine ii trece pragul poate vedea contrariul, este cale lunga.

Va informam, de asemenea, ca vom sesiza institutiile abilitate in vederea stabilirii motivului pentru care acest copil a fost adus in stare critica in unitatea noastra spitaliceasca.

Noi va asiguram ca vom oferi, in continuare, servicii de calitate micutilor dumneavoastra (atat cati mai suntem, din ce in ce mai putini) si ca vom respecta juramantul pe care l-am depus, juramant care este piatra de temelie a carierelor noastre.

Mutumim celor care au asteptat rezultatul investigatilor medicale, care ne-au acordat prezumtia de nevinovatie si nu s-au repezit sa ne condamne pentru fapte pe care, asa cum puteti constata, nu le-am comis.

Manager, Dr. Catalin VISEAN