Un scriitor prahovean a publicat 24 de cărți și a câștigat numeroase premii

La editura „Stellamaris” din Brest (Franța) a apărut antologia: "Aphorismes roumains d'aujourd'hui". Lucrarea cuprinde aforisme scrise de 40 de autori români contemporani (editor Michel Chevalier, coordonator principal, Ionuţ Caragea). Traducerea în limba franceză a aforismelor și a biografiilor a fost realizată de prof. univ. dr. Constantin Frosin, recomandat de numeroasele premii naționale și internaționale.

Fiecare autor apare pe cinci pagini de antologie, în cuprinsul cărora, pe lângă aforisme, se află și o scurtă prezentarea a acestuia și a activității sale literare.

Prefața antologiei îi aparţine reputatului critic literar francez Jean-Paul Gavard-Perret. Acesta a alcătuit în prefaţă un mini-portret critic pentru fiecare dintre cei 40 de autori, unul dintre ei fiind Nicolae Petrescu – Redi.

Între anii 1995 – 2019, scriitorul prahovean a publicat 24 de cărți și a fost inclus în 26 de antologii (de poezie și de aforisme) , din care menționăm:

„Antologie de poezie română contemporană (II)”, în traducere franceză, engleză și germană, colecția „OPERA OMNIA”, Editura „TIPO MOL DOVA”, Iaşi, 2014 ;

„33 de poeți români contemporani”, Editura„eLiteratura”, București, 2017 ;

„Aphorismes roumains d'aujourd'hui", ed. Stellamaris, Brest, Franța, 2018;

„ROMANIAN and AUSTRALIAN PERSPECTIVES, BETWEEN DUSK & DAWN (ANTHOLOGY OF CONTEMPORARY POETRY AND PROSE)”, 2018, Australia;

„ Antologia dell’aforisma romeno contemporaneo”, Genesi Editrice,Torino, 2013, Italia;

„Antologia del Premio Internazionale per l’Aforisma „Torino in Sintesi”, 2014, Edizioni Joker, Novi Ligure, 2014, Italia;

”Parole in liberta”, ,Edizioni Risguardi, 2015, Bologna, Italia.

”Prix Littéraires”, 2014, Beirut, Liban;

„În imperiul unei fraze ( o prezentare cronologică a aforismului românesc)”, Editura Prut Internațional, 2017, Chișinău, Republica Moldova;

„Antologia Festivalului Internațional al Aforismului pentru Românii de Pretutindeni”, 2017 (la acest festival, Nicolae Petrescu – Redi a obținut Premiul I ex-aequo);

„Antologia Festivalului Internațional al Aforismului pentru Românii de Pretutindeni”, ediția a II-a, 2018 (Nicolae Petrescu – Redi a obținut Marele Premiu – Trofeul „Sapiens Piroboridava” ex-aequo);

