Orbul polițiștilor. Stația TCE Ploiești de la Ofelia, transformată în parcare ilegală. FOTO

Un ploieștean le atrage atenția polițiștilor rutieri și locali că o stație de autobuz importantă din Ploiești este transformată în parcare ilegală.

Sesizarea cititorului:

”Observ cum de luni de zile bune statia de autobuz de la Ofelia a fost transformata de niste nesimtiti in parcare personala.

In fiecare zi sau seara in statie sunt parcate masini, iar autobuzele care vin sa opreasca sunt nevoite sa faca stopul pe banda de incadrare pentru soseaua Vestului, fortand soferii ce vin din Malu Rosu sa ajunga sa formeze adevarate blocaje in trafic.

Politia Locala cat si cea rutiera trec cu pura indiferenta pe langa aceste masini zilnic desi eu stiam ca este ilegala stationarea si oprirea in statiile de autobuz. Poate reusim intr un fel sa atragem atentia autoritatilor asupra acestor oameni cu foarte mult bun simt. Atasate gasiti cateva fotografii stranse pe durata catorva luni de zile”.

FOTO

