Șase familii din blocul ICIM Ploiești nu au apă rece. ”Ce facem cu bebelușul?”

Pentru unii ploieșteni problema cu apa continuă să dea bătăi de cap. Șase familii din blocul ICIM, pe strada Democrației, nr.103, nu au apă rece de zece zile. Oamenii sunt revoltați că utilitatea le-a fost sistată fără a fi anunțați, în prealabil, și nici nu știu când va fi rezolvată această problemă, cauzată de o avarie la conductă.

Proprietarii locuințelor susțin că se află într-o situație fără rezolvare în viitorul apropiat din cauza faptului că nu sunt ajutați nici de administratorul blocului.

„Am încercat să luăm legătura cu administratorul, dar de trei ani de când locuiesc în acest bloc, o singură dată l-am văzut. Am vorbit cu doamna casieră căreia îi plătim întreținerea, cu șeful de bloc, dar și dumnealor dau din umeri. Nimeni nu știe nimic, nimeni nu ne spune nimic. Revolta în cazul meu este cu atât mai mare cu cât am un copil mic care are nevoie de igienă, trebuie să spălăm rufe etc. Ce poți face fără apă rece?! Ce facem noi cu bebelușul în situația în care nu-i putem asigura igiena necesară?!“, ne-a declarat Ștefan Turuc, unul dintre proprietarii din blocul ICIM, afectați de avaria la conducta de apă rece.

Intervenția la conducta avariată este mai dificilă, ținând cont că aceasta se află în garajul de la subsolul blocului, care este proprietate privată. Cine este proprietarul? Misiune „imposibilă” pentru cei afectați și asta pentru că proprietatea respectivă care se pare că găzduiește o mașină de epocă a trecut prin vânzări repetate.

Oamenii au sesizat inclusiv Uniunea Asociațiilor de Proprietari (UAP) Ploiești, care i-a îndrumat să facă o sesizare către Poliție pentru a face toate demersurile în identificarea și notificarea celui care are acum în proprietate garajul din blocul ICIM.

Cei afectați susțin că probleme în acest bloc au fost și în anii trecuți, când au fost constatate pierderi însemnate la apă rece. Aceștia declară că, inițial, acestea au fost imputate tuturor locatarilor, ulterior doar celor care nu duceau citirea lunară, pentru ca, în ultima vreme să fie calculate aleatoriu. „Noi ducem citirea pe o hârtie, n-avem un alt tip de evidență. Am cerut acest lucru pentru a fi siguri că nu ducem citirea degeaba, dar fără succes“, a completat Ștefan Turuc.

Oamenii sunt revoltați și de faptul că nu au fost anunțați înainte de sistarea furnizării apei reci. În momentul în care au văzut că de la robinete nu curge niciun strop de apă rece au crezut că este vorba despre avaria care a afectat tot Ploieștiul. Dar au aflat, între timp, că problema lor este suplimentară.

Acum așteaptă să fie găsit proprietarul garajului și să poată fi realizată cât mai repede intervenția.

