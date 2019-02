Pericol major de accidente la o școală și o grădiniță din Ploiești. Sesizarea unui părinte

Un părinte a apelat la observatorulph.ro pentru a determina autoritățile locale să împiedice posibile tragedii rutiere. Acesta susține că, din cauza autoturismelor parcate pe trotuar, copiii care merg la școala și grădinița de pe strada Aleea Iezerului riscă să fie loviți de mașinile conduse cu viteză.

Sesizarea cititorului:

”Vreau sa va supun atentiei urmatoarea situatie. Pe Aleea Iezerului se afla atat Gradinita 47 cat si scoala gimnaziala Emil Palade. In fiecare dimineata duc fetita la gradinita, la fel ca mine si alti parinti, dar vad si copii care merg singuri catre scoala. Din cauza masinilor parcate pe trotuar, noi, pietonii, suntem nevoiti sa mergem pe partea carosabila, printre masini. Sunt copii de 8-9 ani care merg singuri si se sperie usor. Astazi am vazut un individ care a iesit dintre blocuri cu viteza si doar reflexul unui parinte a evitat o tragedie. Am sunat la Politia locala, mi s-a spus ca sesizarea va fi preluata de un echipaj, dar nu cred ca se va rezolva ceva”.

Observatorulph.ro a solicitat măsuri urgente Primăriei Ploiești.

Mihai Popescu De același autor